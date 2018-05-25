В Беларуси заработали «тунеядские комиссии» 1 25.05.2018, 12:48

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Первая комиссия начала сбор данных в Слониме.

Безработные белорусы еще не ощутили на себе действие Декрета №1, однако местные власти уже стали предпринимать первые шаги в этом направлении. Так, райисполкомы начали формировать комиссии, которые будут составлять списки тунеядцев. Такая специальная комиссия начала работу и в Слониме, пишет «Газета Слонiмская».

Положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Слонимского района было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 25 мая.

Чем будет заниматься комиссия по «тунеядцам»

Комиссия будет формировать списки тунеядцев, уведомлять безработных о попадании в базу данных, а также помогать в поиске работы, направлять их в центры занятости.

Кроме этого, комиссия будет рассматривать заявления тунеядцев о полном или частичном освобождении их от оплаты услуг в связи с трудной жизненной ситуации.

Стоит отметить, что чиновники обещают «всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии».

Какие права имеет комиссия

Комиссия будет заниматься и «воспитательной» деятельностью — например, направлять людей, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории, а также призывать к легальной деятельности.

Что примечательно, комиссия сможет запрашивать у организаций любой формы собственности информацию о тунеядцах по вопросам, относящимся к ее деятельности.

Все документы будут храниться в райисполкоме в течение трех лет.

Кто входит в состав комиссии

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и иные члены.

Как правило, в подобные комиссии включают «»депутатов, медиков, представителей ЖКХ, профсоюзов, «Белой Руси» и других чиновников.

Как принимаются решения

Заседания комиссии будут созываться по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Чтобы заседание состоялось, нужно, чтобы на нем присутствовало не менее двух третей ее членов. Решение комиссии принимается открытым голосованием и только в случае, если за него проголосовало более половины членов. При равенстве голосов решающим будет голос председателя комиссии.

Как это будет работать

После получения доступа к базе данных в течение двух рабочих дней комиссия направляет информацию в ЖКХ для определения лиц, оплачивающих услуги с возмещением затрат. Оттуда сведения о тунеядцах направляются в комиссию не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала.

После получения сведений комиссия организует работу с тунеядцами, в том числе рассматривает их заявления. По результатам формируется список тунеядцев, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Сформированный список тунеядцев до 1-го числа второго месяца каждого квартала направляется комиссией для утверждения в райисполком. Утвержденный список не позднее 8-го числа второго месяца каждого квартала направляется в ЖКХ.

Комиссия не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала информирует о включении в список тунеядцев.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. Не занятые в экономике белорусы, которые подпадают под действие тунеядского декрета, будут по полной стоимости рассчитываться за три услуги: газоснабжение, подогрев воды и отопление.

Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.

Предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.