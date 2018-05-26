Белорусский рубль будет падать 3 26.05.2018, 9:09

2,323

Для белорусской валюты сохраняется ряд рисков.

За неделю белорусский рубль ослабел. Курс доллара вырос на 0,4% до 2,0017, евро подешевел на 0,6% до 2,3398, а курс российского рубля увеличился на 0,9% до 3,2467. В целом к корзине национальная валюта упала на 0,4%.

На курсе рубля вновь отражаются процессы, происходящие на внешних рынках, пишет эксперт Жанна Кулакова на сайте select.by. На фоне дорогой нефти, очередного налогового периода и снижения геополитических рисков на 0,9% укрепился российский рубль. Точно такая же динамика российской валюты зафиксирована и у нас. Кроме того, сказывается динамика валютной пары евро/доллар: американская валюта штурмует внутригодовые максимумы и укрепляется к большинству мировых валют, а евро потихоньку слабеет. Поэтому и в Беларуси курс доллара вырос, а евро снизился.

В целом ситуацию на внешних рынках можно охарактеризовать как стабильную, соответственно, и на нашем рынке все спокойно. Однако для белорусского рубля сохраняется ряд рисков.

Первый связан с тем, что в апреле национальная валюта чрезмерно укрепилась по отношению к российскому рублю. Через укрепление белорусского рубля к российскому был сглажен возможный рост курсов доллара и евро на фоне введения нового пакета антироссийских санкций и ослабления российской валюты. В перспективе это может изменить баланс между импортом и экспортом и спровоцировать некоторое ослабление белорусского рубля. Избежать этого удастся в том случае, если валютный рынок России полностью восстановится и вернется к досанкционным отметкам. Однако пока такой сценарий выглядит маловероятным.

Второй риск относится к внутренним и связан, с одной стороны, с высоким уровнем валютного госдолга, с другой — со снижением объемов чистой продажи валюты на внутреннем рынке. В этом году правительству предстоят значительные валютные платежи по долгам (в совокупности — свыше 3,7 млрд долларов), и собственных средств для этого недостаточно. Не исключено, что государство будет вынуждено выкупить на внутреннем рынке до 1 млрд долларов.

Однако не факт, что по итогам 2018 года будет сформирован профицит валюты в таком объеме. На фоне роста доходов населения и снижения процентных ставок объемы чистой продажи валюты значительно сократились по сравнению с прошлым годом. Так, по итогам января—апреля 2018 года население, предприятия и нерезиденты на чистой основе продали 266 млн долларов, при том что годом ранее за аналогичный период — 874 млн. Если лишней валюты на рынке не будет или ее будет недостаточно — на рубль надавят валютные платежи по долгам.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что в 2018 году рубль с высокой вероятностью ослабеет. Такого прогноза придерживаются и финансовые власти. 22 мая на базе Минэкономики прошло заседание, в ходе которого были озвучены в том числе и среднегодовые курсы валют на 2018 год. Прогнозируется, что средний курс доллара по итогам года составит 2,01, средний курс евро — 2,49, а средний курс российского рубля — 3,43.

Важно понимать, что речь идет не о курсах на конец года, а о среднегодовых значениях. Непосредственно 31 декабря показатели могут быть и выше, и ниже, но в целом очевидно, что власти ожидают ослабления рубля ко всем трем валютам, входящим в корзину. Ну, а в ближайшие дни на фоне пятничного падения цен на нефть и укрепления доллара в Беларуси можно ожидать снижения курса российского рубля и роста курса доллара.