Путину мир не нужен 1 26.05.2018, 9:36

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Идеальный для Кремля вариант - конфликты низкой интенсивности.

В пресс-конференции Путина и Макрона был один позитивный момент: для Европы важен Сенцов, для РФ - Вышинский, и обмен вполне вероятен, тем более в этой ситуации win-win Кремль выигрывает больше Банковой, если это произойдёт быстро, а не растянется на сериал типа Савченко.

В остальном всё печально: ни в Сирии, ни в Украине Путину мир не нужен, даже в виде гипотетической полной победы Асада или какого-нибудь Бойко. Идеальный для него вариант - конфликты низкой интенсивности, в которых без Кремля ничего не решается, и где можно шантажировать мир резким обострением ситуации.

И Макрон знает, что говорить надо, но бесполезно, потому что проблемы не решить без реформы международных институтов, без заполнения пустот умышленных умолчаний в Уставе ООН, которые были хороши 70 лет назад, но сейчас грозят кровавым коллапсом миропорядка.

Сфера международных отношений проходит сложный рост от "войны без правил всех против всех" к гражданскому состоянию. Нынешний кризис, символом которого стала политика Кремля, - это болезнь роста, и способы лечения, в общем, ясны.

В мире пока не выработано эффективной надгосударственной монополии на принуждение и насилие, и каждый участник международных отношений вынужден исходить из непредсказуемого поведения других. Но вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество, показывают, что такая единая мировая надстройка будет отрегулирована – путем модернизации ООН или как-то иначе, но неизбежно.

Елена Галкина, Facebook