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Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию

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  • 26.05.2018, 9:41
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Высокое напряжение поражает даже на расстоянии.

Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию, сообщили БелТА в "Минскэнерго".

Случай произошел 25 мая. Молодой человек 22 лет поднялся на опору ЛЭП 110 кВ "Колядичи - ТЭЦ-4", возможно, для того, чтобы сделать фото. Получив обширные ожоги, он был доставлен в отделение реанимации.

"Высокое напряжение поражает даже на расстоянии. Все больше подростков в последнее время гибнут при увлечении экстремальными селфи", - отметили на предприятии.

Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору, смертельно опасно.


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