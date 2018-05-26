Помпео: Власти Ирана должны понять, чего действительно хочет народ 26.05.2018, 9:47

айк Помпео

Глава Госдепа США призвал иранских лидеров прекратить деструктивное поведение в регионе.

В политике в отношении Ирана США не преследует цель сменить государственное руководство, а призывает иранских лидеров прекратить деструктивное поведение в регионе.

О намерениях и ожиданиях в отношении Ирана государственный секретарь Майк Помпео рассказал Голосу Америки.

"Мы призываем иранскую власти не грабить свой народ, не тратить народные деньги на авантюры в Сирии и Йемене, в Ливане и Ираке", - отметил Помпео.

Председатель госдепартамента также обратил внимание на антиправительственные протесты в Иране.

"Об изменении режима речи не идет. Государственное руководство Ирана должно учесть, чего действительно хочет иранский народ", - подытожил он.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения о ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима. Санкции США в отношении Ирана будут восстановлены в течение 180 дней.