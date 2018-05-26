«На нас явно сэкономили, а нам теперь с этим жить!» 1 26.05.2018, 11:52

Фото: Алла ВЕРСТОВА

За кажущейся респектабельностью дома в Бресте скрываются заплесневевшие углы, потрескавшиеся стены и потолки.

В одном из новых домов по ул. Высоковской в Бресте уже протекает крыша, в другом — трещины на потолке и стенах, на фасаде штукатурка отвалилась, водостоки — одно название… Их хозяева считают: причина и в том, что дома для переселения «клепались по быструхе». Вот только исправлять их никто, несмотря на обращения жильцов, не спешит.

В минувшее воскресенье, 20 мая, корреспондент «Брестской газеты» побывала на ул. Высоковской и узнала, как переселенцы с ул. Поплавского перезимовали в новых домах, полученных взамен тех, что пустили под снос из-за Западного обхода. Кто-то делился впечатлениями охотно, иные от разговора уходили, ссылаясь на занятость.

Уложенная совсем недавно на ул. Высоковской тротуарная плитка сейчас выглядит так

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Дома для переселенцев, чье жилье попало под снос из-за Западного обхода, были построены в прошлом году в районе старого аэродрома по ул. Высоковской в Бресте

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Татьяна из дома №44 о том, почему зимой продукты в холодильник можно было не класть, и о земле, на которой хорошо растут только сорняки:

— Из-за вентиляционного канала на кухне там зимой обычно было ненамного теплее, чем на улице. Его строители сделали таким образом, что приходилось пакет туда закреплять, чтобы тепло не уходило. Да что там, продукты зимой в холодильник можно было не прятать и они не портились. У меня всюду сделаны теплые полы, но если бы не это, то здесь вообще можно было бы зимой околеть. Беда с вентиляцией почти у всех, только проявляется по-разному. В ответ на жалобы нам было сказано, мол, вы неправильно эксплуатируете жилье, надо окна на микроциркуляцию регулярно ставить. Ну, то есть приоткрывать. Какая микроциркуляция?! Ладно, летом! А зимой, в минус 15? Да тут и без этого дикий холод был. В вину нам ставили теплые полы… Дескать, не по проекту, вы сами виноваты. Потом посмотрели и убедились, что у кого не было теплых полов, двери вообще обмерзали, покрываясь ледяной шубой. Да так, что иной раз им не выбраться было из дома. А еще — водосливы на доме поставлены ужасные, все мокнет.

Этот дом №44 по ул. Высоковской Татьяна получила взамен с любовью ею обустроенного родительского по ул. Поплавского,3, ушедшего под бульдозер. По ее словам, чтобы довести до толку новый нужно немеряно затратить сил и денежных средств

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Ул. Высоковская, 44. Растение у дома пропало, несмотря на уход за ним и полив. И, не одно оно, погибли две яблони, черешня, туя

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Изначально по проекту на участках запланирован был бетонный забор, но потом решили сэкономить и поставили сетку. А кругом открытое пространство. Сквозняки здесь гуляют, даже когда ветра нет. Во время бури 9 мая здесь был настоящий смерч.

У меня на придомовом участке море строительного мусора захоронили. Закопали какие-то палки, которые по весне начали прорастать. А камни при работе в огороде собираем от булыжников до крошечных. Земля сплошь каменистая и просто никакая. А как председатель горисполкома нас убеждал, мол, новая земля — урожай будет отличный. Какое там! Она укатанная, утоптанная, только сорняки на ней хорошо растут. На так называемом травяном газоне, который нам засеяли, наводя благоустройство, — сплошная лебеда и другие сорняки.

Две яблони, черешня, туя погибли.

У меня на старом месте было не более 7 соток. Зачем мне эти 15 такого качества, просто ума не приложу. Так никто и не спросил, сколько мне нужно земли, просто поставили перед фактом. А дело идет к старости, не знаю, кто будет ухаживать за этим огромным участком. Запущу его в этом году — на следующий сюда просто не влезешь. Бурьяном все зарастет. Вот картошку окучивала и камни выгребала. С утра до вечера пахала здесь, чтобы хотя бы какой-то порядок навести. В итоге — без сил!

Ул. Высоковская, 44. Лишь малая толика того, что извлекла Татьяна при обработке своего земельного участка

Фото: Алла ВЕРСТОВА

Жилец дома №48 Наташа про самый большой минус переселения своей семьи и про закон, который, на ее взгляд, оказался что дышло:

— Мы возмущены до глубины души тем, что не построили на дворовой территории ни одной хозяйственной постройки. Это и есть самый большой минус переселения, его самая большая проблема. А у нас на прежнем месте было два гаража, два сарая, причем капитальные.

Власти ссылаются на то, что якобы все по закону. Мол, у вас не дом, а квартира в двухквартирном доме, а для квартир хозпостройки не предусмотрены. Мы консультировались у юриста и теперь знаем, что власти прочли закон так, как им захотелось. Сараи, гаражи и прочее не предусмотрены в том случае, когда их изначально у того, чей дом пошел под снос, не было. Вот если речь идет о квартире в многоэтажном доме, тогда другое дело. У нас был полноценный дом с дворовыми постройками, только с соседями за стеной.

Теперь нам некуда деть то, что наживалось годами. На постройку сарая и гаража нужно очень много денежных средств, которых у нас нет. Почему мы должны сами решать проблему, которую создало для нас государство? На нас явно сэкономили, а нам теперь с этим жить! Наши условия проживания ухудшили. А это недопустимо! Мы будем этот вопрос поднимать снова. Тем более что есть переселенцы, которые ходили в горисполком, как на работу, выбили хотя бы компенсацию за хозпостройки.

У нас уже протекает крыша, появились подтеки на потолке. Вот это пятно после недавно прошедших дождей появилось. На ул. Поплавского был участок около 10 соток. На нем — полноценный огород и плодовые деревья. Здесь все это разместить просто негде. После выпавших дождей на участке вода стояла, потому что внутри он ниже, чем по краям.

Светлана из дома №32 про жилье и участок, оказавшиеся меньше прежних,потрескавшиеся потолки и стены, вздувшиеся двери:

— Мы лет 10 назад купили те полдома, что пошли под снос, и сделали его полную реконструкцию. Только все нормально обустроили — и вот на тебе, эта песня хороша, начинай с начала.

Прежний дом был общей площадью 94 метра, а тут только 90, и сюда входит терраса. По проекту было 94 квадрата, а в техпаспорте оказалось 90. С площадью участка тоже по документам одно, а на деле — другое. Не хватает 0,3 сотки. Если недостающую территорию забрать — это только к соседям со своим забором под самые окна влезть. А налог-то земельный буду платить за всю!

Трещины по потолку и стенам пошли и в прихожей, и в комнатах. На фасаде штукатурка декоративная отвалилась. Плитку положили из рук вон плохо, мы об этом сказали. Они стали ее сбивать и класть по новой. В общем, месяца два все восстанавливали. Как-то, когда клали плитку, стали пилить ее прямо в доме. Я с работы вернулась, а в доме пылевая завеса, будто смог какой!

Все пороги, ими приклеенные, уже отлетели. Выход на чердак постоянно был мокрый, пока мы с внутренней стороны сами его не утеплили. Да и как вообще добираться на этот чердак? Из-за тесноты прихожей лестницу к люку внести и поставить невозможно. Это я про планировку…

Углы в доме мокрые, плесневеют. Вытяжка вообще не работает. В калитке все муж переваривал, потому что не открывалась. Водостоки — одно название, не по ним стекает вода, а мимо. Что тут говорить, если дома клепали по быструхе! Строители обещали приехать — едут до сих пор. Вроде и не отказываются, но и ничего не делают.

Двери всю зиму были мокрые, аж вздулись. Все обмерзало, а потом с коробки капало на голову. Мы обращались в стандартизацию, оттуда приехали и сказали, мол, снимайте дверь и везите к нам, мы на стенд ее поставим и испытаем.

Наше жилье, что пошло под снос, оценили дороже, чем новое, поэтому и выплатили компенсацию за снос дворовых построек. У нас были сарай и летняя кухня. За полученные нами деньги этого точно по новой не построишь. Выиграли разве что те, у кого дома были старые, кто в свое жилье денег не вкладывал.