Эксперты: «Водостойкий» солнцезащитный крем - маркетинговая уловка 26.05.2018, 15:29

Не стоит чересчур полагаться на защитные свойства крема от загара, предупреждают специалисты.

Водостойкий солнцезащитный крем защищает кожу гораздо хуже после купания, сообщило британское издание Which?, занимающееся тестированием различных товаров массового пользования.

Эксперты издания протестировали два крема, претендующих на водостойкость, и обнаружили, что после 40 минут пребывания в соленой воде степень защиты от солнечного излучения (солнцезащитный фактор SPF) этих кремов упала на 59%, сообщает BBC.

Благотворительная медицинская организация Cancer Research UK, занимающаяся исследованиями рака, приветствовала это исследование и подчеркнула, что стопроцентно надежных солнцезащитных кремов не существует.

Однако группа, представляющая производителей таких кремов, назвала результаты исследования тревожными.

В Британии производителям разрешается называть кремы от загара водостойкими, если солнцезащитный фактор падает после 20-минутного погружения в воду не более чем на 50%.

Для проведения таких тестов используется водопроводная вода.

Однако представитель Which? заявил, что более строгие испытания в соленой, хлорированной, а также проточной воде (именно такие условия чаще всего встречаются на отдыхе) выявили серьезные недостатки проводимых обычно тестов.

По его словам, солнцезащитный фактор крема одного известного производителя после 40 минут погружения в воду упал на 59%.

"В реальности защита от солнца, скорее всего, упадет еще больше. Такие факторы, как отражение солнечных лучей от воды, жара, пот, использование полотенца - все это снижает эффективность солнцезащитного крема", - заявил представитель Which?.

Организация Cancer Research UK считает, что излишнее воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей - самая главная из всех причин рака, которых можно избежать.

Однако британская Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и туалетных принадлежностей (CTPA) заявила, что результаты тестов Which? ошибочны и покупатели могут быть уверены в качествах водостойких солнцезащитных кремов.

Генеральный директор ассоциации Крис Флауэр, профессиональный биолог, утверждает, что существующая система тестов вполне адекватна.

"На самом деле крем с SPF 30 остановит примерно 96% ультрафиолетовых лучей, а после тщательного тестирования его водой он защитит кожу по крайней мере от 93% ультрафиолета", - говорит он.

"Это явно не такое сильное падение эффективности, как заявляет Which?", - добавляет Флауэр.

Which? призвал к введению более жестких стандартов по примеру США и Австралии, где обозначенный на упаковке крема уровень защиты от солнца - это SPF, гарантированный уже после погружения в воду.

Проводимые в Британии тесты на водоустойчивость, заявил представитель Which?, "нереалистичны настолько, что становятся бессмысленными".

Cancer Research UK советует не жалеть солнцезащитного крема, нанося его на тело, "чтобы обеспечить уровень защиты, указанный на бутылке".

Эксперты этой организации также советуют любителям позагорать на пляже:

- регулярно наносить крем, в том числе после купания, восстанавливая его слой;

- больше времени проводить в тени и не полагаться полностью на солнцезащитный крем;

- защищать кожу от солнечных лучей старым проверенным способом - носить футболки и шляпы.