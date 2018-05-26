Украина предупредила НАТО о разработке в РФ химоружия для применения в гибридной войне 26.05.2018, 22:16

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Украинский доклад основывается на мониторинге госзакупок исследовательских учреждений МО РФ.

Украина предложила на Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве включить в специальный рапорт по противодействию гибридным угрозам России положение о возможной разработке в РФ биологического и химического оружия в рамках гибридных действий. Предложение на субботнем заседании ПА НАТО озвучила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз, сообщает zn.ua.

"Нами был проанализирован вопрос об активизации Россией исследований, которые направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения, что может быть применено Россией в рамках гибридных действий против некоторых стран. Я вам предоставлю этот отчет. Возможно, вы сможете использовать его для внесения еще одного пункта в качестве гибридных угроз России для цивилизованных стран",- сообщила Фриз.

Она добавила, что химическое и биологическое оружие, которое сейчас разрабатывается в России, может быть использовано в рамках гибридных действий не только против Украины, но везде там, где Россия имеет свои интересы. В частности, Фриз подчеркнула, что в украинском документе представлен анализ о вероятном сценарии использования Россией модифицированного вируса оспы.

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ", - отметила Фриз.

Вместе с этим, добавила она, другие российские исследовательские учреждения активно закупают материалы для проведения исследований, которые прямо указывают на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

"Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", - подчеркнула Фриз.

Напомним, сегодня на весенней сессии в Парламентской Ассамблее НАТО в Варшаве обсудили вопрос урегулирования конфликта в Украине. В докладе Альянса указали массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, ответственность за которые несет Россия.

Ранее Евросоюз и НАТО призвали Россию признать свою ответственность за крушение рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Такое заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини. В свою очередь, глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия должна сотрудничать с международным следствием и привлечь виновных к ответственности.