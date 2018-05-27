Как в обычном бобруйском ПТУ делают необычные машины 27.05.2018, 22:27

Фото: tut.by

В этом училище студенты не только «зарабатывают» свои дипломы, но и делают из металлолома крутые машины.

Двадцать лет назад инженер Валерий Романчук пришел работать обычным мастером производственного обучения в бобруйское машиностроительное училище № 142, где в то время появилась специальность «автомобильный слесарь». А потом взял — и вместе с учащимися открыл в ПТУ «Техноателье». Здесь нынешние студенты механико-технологического колледжа, в состав которого вошло ПТУ, не только «зарабатывают» свои дипломы, но и делают из металлолома и старых запчастей крутые машины, пишет tut.by.

В просторном цехе, где у учащихся колледжа проходят практические занятия, вдоль стены стоят опытные образцы техники. С виду — обычные мотоциклы и машины. Но присмотревшись, можно обнаружить у классического чоппера заднее колесо от автомобиля, а у бывшего «запорожца» — динамики вместо передних фар. Рядом пристроился мотовездеход, собранный из запчастей от старых мотоциклов. Вместо заднего колеса у него — гусеничный привод.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Этой машине не страшно бездорожье, вариант рассчитан на лесников и охотников, — улыбается Валерий Николаевич.

Тут же «Мотомаруся» — любимица подростков. Маленькая, легкая, она напоминает трехколесный велосипед, легко разбирается и складывается в чемодан, с ней можно путешествовать в общественном транспорте. Но при этом, помимо педалей, у агрегата есть и двигатель: для городских магистралей в час пик это — беспроигрышный вариант перемещения.

Фото: tut.by

Лет пять назад Валерий Николаевич загорелся собрать хитрый катамаран, который можно было бы без помех доставлять к любому водоему, не используя лафет. Через два года работы вместе со своими юными помощниками на одной из выставок он продемонстрировал устройство, которое перемещается при помощи мотоцикла. По суше он используется в качестве тягловой силы, а потом за считанные минуты устанавливается на катамаране и — продолжает движение, только уже по воде.

Когда в колледже возникла необходимость провести очередную кампанию по набору учащихся, появился дуэт «Профориентация». Старая машина-«инвалидка» была переделана в кабриолет с мощной аудиосистемой и практически «джиповским» капотом, а мотороллер «Вятка» 60-х годов превратился в знаменосца на колесах. Увидев такую «агитку», бобруйские подростки начали атаковать учебное заведение.

«Каждый проект может быть стартом для новой идеи»

Гордость Валерия Романчука — мотоцикл-дракон, который был собран в 2010 году, когда о кастомайзинге в Беларуси еще мало кто слышал.

— Вторая специальность наших учащихся — сварщик. Вот мы и решили из старых мотоциклов сделать что-то необычное. Получился такой дракон.

Местные байкеры, увидев, во что превратился старый «Иж-Юпитер», по словам мастера, пришли в восторг. Правда, жаловались, что получился он слишком «колючим».

— Я тогда подумал: ну раз колючий, то будет вам мягкий. И собрал мобильный комплекс «Спасатель» в виде львенка и черепахи.

Новинка рассчитана на сотрудников ОСВОДа, патрулирующих пляжи по суше. Два колеса сзади для повышенной устойчивости плюс прицеп, в котором помещаются ласты, маска, аптечка. Запчасти были позаимствованы со старого мотоцикла «Восход» и мопеда.

— Вот так и получается, что каждый проект может быть стартом для новой идеи.

«Я их учу быть мужиками»

В коллекции Валерия Романчука достаточно необычных устройств. Чего стоит, например, самокат, у которого вместо двигателя — бензопила! При необходимости она легко снимается и используется по назначению — для заготовки дров. Жители Александрии, где на Купалье было продемонстрировано это чудо инженерной мысли, готовы были купить самокат тут же, во время праздника.

— Не продал. Это опытный образец, — смеется мастер.

В глубине цеха спрятался голубой «Запорожец», который в народе называют «горбатым». Это — «Автодискотека», где есть место для ди-джея и двух пассажиров. Часть салона занимает мощный выдвижной сабвуфер, спереди установлена панель с дополнительными колонками. Эдакий молодежный вариант авто для пикников.

— С «Автодискотекой» в свое время вышла интересная история. Это дипломная работа нескольких выпускников, которую они представили на защите. В комиссии были представители одного из предприятий, они посмотрели на качество покраски машины и после защиты предложили ребятам у них работать.

Валерий Романчук говорит, что на производственную практику, которая обычно проходит на крупных предприятиях города, своих учеников отправляет со спокойным сердцем. Знает, что после «тренажеров», которые ты сам придумал и собрал, диагностика неполадок в автомобиле не представляет для будущих специалистов сложностей.

— Ну, а как иначе? Они должны знать, какой болт куда вкрутить. И, главное, зачем. Я учу их быть мужиками.

«Патентовать изобретения даже не пытаюсь, слишком много бюрократии»

На столе в учебном классе у Валерия Николаевича разобранный трехколесный велосипед — очередной проект, над которым работает мастер. Что это будет — пока не говорит: мол, кое-какая машина для малышей и для их родителей, которым новинка должна существенно облегчить жизнь.

Романчук не скрывает, что собирает свои машины из всякого хлама, который есть под рукой. Запчасти приносят друзья, знакомые, сами ученики и вчерашние выпускники, которые знаю, что в «Техноателье» каждая железяка — на вес золота.

Опытные образцы, собранные в колледже, для продажи не предназначены, поэтому все изобретения воплощаются в металл на энтузиазме. Поначалу мастер хотел, чтобы его ноу-хау были подтверждены документально, но вскоре отказался от этой идеи.

— Сейчас патентовать изобретения даже не пытаюсь, слишком много бюрократии. Да и денег это стоит немалых, — говорит Валерий Романчук. — Но все же очень хочется, чтобы эти машины приносили людям пользу.

Фото: tut.by

Мастер с удовольствием передал бы какому-нибудь белорусскому предприятию свои разработки с условием, что их производство будет поставлено на конвейер. Он согласен на символическую плату, лишь бы средств хватило на воплощение новых задумок, которых еще великое множество.

— Самолеты строить не буду, — смеется инженер. — А вот идей по наземной технике хватает.

Но пока, по его словам, к изобретениям проявляют неподдельный интерес лишь китайцы, которые на многочисленных инновационных выставках, где работы учащихся и преподавателя колледжа неизменно занимают первые места, просят рассказать, как работает то или иное устройство. Валерий Романчук в технические подробности не вдается, так как рассчитывает, что его изобретения все же станут достоянием не Китая, а Беларуси. Но пока желающих наладить промышленный выпуск самоката с бензопилой или же пляжного комплекса «Спасатель» в нашей стране не нашлось.