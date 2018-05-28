В центре Минска, несмотря на многочисленные протесты, строят очередную громадину 7 28.05.2018, 11:03

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Минчане просили сквер - получили стройку под окнами.

В центре столицы, несмотря на многочисленные протесты минчан, началось строительство очередного крупного объекта. На этот раз речь идет о Октябрьской площади – самой известной площади Минска, передает «Белсат».

Ни сотни собранных подписей минчан, ни обращения архитекторов к властям с просьбой остановить строительство на Октябрьской площади не дали результата. На месте бывшего музея Великой Отечественной войны началось строительство торгового центра.

Строить его позволили сербской компании «Белинте-Роба», входящая в «Дана Голдинга». Несмотря на то, что начались подготовительные работы к заливке фундамента, паспорта объекта до сих пор нет. Сам объект огражден высоким забором.

В советское время Октябрьская площадь, благодаря главному архитектору Владимиру Королю, была местом, где было запрещено строительство. Автор памятника Победы, Главного почтамта, Центрального телеграфа считал своей основной заслугой то, что он сохранил Октябрьскую площадь для потомков. Но в конце 90-х сначала пейзаж Верхнего города заслонило здание дворца республики, а потом вид на Свислочь - офис мобильного оператора «Велком».

«А нам придется с этим жить. Его построят, и будет, как с домом Чижа. Даже если что-то изменится в нашей стране, то его же не снесут, так как это большие деньги», - говорит житель Минска.

Просили сквер - получили стройку под окнами

Как так случилось, что строительство на месте, где люди просили сделать сквер, началось без общественного обсуждения? Почему здание, которое, по мнению архитекторов, будет портить образ города, строится? Почему власти не обратили внимания на протесты горожан? На эти вопросы общественность не получила ответов

«Это вопрос рутинной работы прокуратуры, контрольных и надзорных органов. Что происходит? Происходит нарушение всей существующей нормативно-правовой базы, связанной с обращением, даже не с охраной, а обращением с историко-культурными ценностями. Есть законы прямого действия, как, например, закон о сохранении историко-культурного наследия, который сейчас перепаковали в кодексы культуры и т д. Но все это слизано из норм ЮНЕСКО », - говорит архитектор Владимир Папруга.

Разрушение исторического облика столицы началось в нулевые с разрушения Верхнего города. Минчане помнят громкие аресты руководителей стройки, но был создан прецедент, и центр города начал терять одно здание за другим.

«Всу эту грязь придется разбирать, рано или поздно. Это произойдет через 20 лет, или через три года, или через 25 лет - не имеет большого значения. Это все противоречит этой территории. Это тысячелетний город, и тот клочок земли, который еще сохранился там, - что можно сделать, и что нужно сделать? То, что абсолютно бесплатно, - восстановление планировочной структуры», - считает архитектор.

Пока на стройку завозят металлические конструкции и плиты. Рабочие говорят, что не знают, почему нет паспорта объекта. Ссылаются на то, что якобы изменился прораб и паспорт переделывают. Но наличие паспорта на заборе вряд ли кого сейчас успокоить.