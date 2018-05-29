СМИ назвали сроки полного перехода Apple на OLED-экраны 1 29.05.2018, 13:20

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Корпорация решила полностью отказаться от LCD-экранов.

Компания Apple решила перейти на использование дисплеев с органическими светодиодами (OLED) во всех новых моделях, которые выйдут на рынок в 2019 году, сообщило южнокорейское издание Electronic Times со ссылкой на источники в отрасли. По данным издания, от выпуска гаджетов с жидкокристаллическими экранами компания откажется, пишет rbc.ru.

По данным портала Apple Insider, компания может представить две модели с OLED-дисплеями и одну с LCD в этом году.

В настоящее время дисплеи OLED используются только во флагманской модели iPhone X, в то время как iPhone 8 и iPhone 8 Plus оснащены LCD-экранами.

Как пишет Bloomberg, новость привела к падению акций компаний, поставляющих Apple LCD-дисплеи: бумаги Japan Display Inc в моменте падали на 21%, установив антирекорд с момента выхода компании на рынок в 2014 году, а акции Sharp снизились на 4,3%. Обе компании пока не смогли перейти на производство OLED-экранов, отмечает агентство.