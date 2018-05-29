Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией 1 29.05.2018, 15:27

Тбилиси отреагировал на признание Асадом «республик» Абхазия и Южная Осетия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает "Грузия Online".

По словам Дондуа, 29 мая 2018 года, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).

"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.

В связи с этим грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией, подчеркнул он.

Как известно, до сих пор независимость двух самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как она осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.