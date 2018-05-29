Роман Кисляк: Будем подавать заявки на новые акции против аккумуляторного завода 3 29.05.2018, 16:50

Фото: svaboda.org

Брестский горисполком запретил проведение шествия и митинга «Марш против свинца» 3 июня.

Власти сослались на свое решение, согласно которому на Советской улице не допускается проведение массовых мероприятий, передает «Радыё Свабода».

Организаторы планировали во время акции выразить протест против строительства под Брестом завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и загрязнения окружающей среды действующими предприятиями группы ПАК. А также проинформировать людей о вреде свинца для здоровья человека и окружающей среды.

Заявителями акции были местные жители Михаил Галузо, Дмитрий Бекалюк, Моисей Мазько и Сергей Свирский.

Правозащитник Роман Кисляк сказал, что «власти испугались этой акции».

«Будем обжаловать это решение и подавать заявки на новые акции. Уже поданa новая заявка на митинг против аккумуляторного завода 10 июня», - сообщил Роман Кисляк.

По словам правозащитника, продолжается сбор подписей против аккумуляторного завода (уже собрано более 39 тысяч подписей) и за отставку руководителей местной вертикали (собрано 3226 подписей).

Протесты против аккумуляторного завода в Бресте продолжаются от начала 2018 года, когда люди узнали о стройке. Активисты собрали более 37 тысяч подписей против завода и направили их в администрацию Лукашенко. По воскресеньям протестующие выходят на центральную площадь в Бресте.

Строить аккумуляторный завод под Брестом в конце 2017 года начала компания «АйПауэр» Виктора Лемешевского.