В Беларусь въехал уникальный 60-летний Zundapp Janus 29.05.2018, 21:16

1,137

Растаможка обошлась в 1700 рублей.

Честное слово, смешно слушать, когда современные "бюджетники" ругают за отсутствие комфорта, безопасности или достойных ходовых качеств. Вот где всего этого действительно нет, так это в дешевых машинках 60-летней давности. Например, таких, как немецкий Zundapp Janus. Но какова харизма!

"Голодные" послевоенные годы заставили европейский автопром сосредоточиться на выпуске предельно простых и дешевых транспортных средств, многие из которых и автомобилями было сложно назвать. Казалось бы, после "холодильника на колесах" Isetta или кабинороллера Messerschmitt KR200 сложно чем-то удивить, но Zundapp Janus ("Цюндапп Янус") это удалось, пишет abw.by.

При виде "в профиль" - практически полная симметрия. Понять, где передняя часть, а где задняя, можно лишь благодаря оптике. Боковые двери искать бесполезно - их нет! В общем, точно двуликий Янус. Но как же попасть внутрь?

Передняя дверь находится там, где у обычных автомобилей лобовое стекло и капот. Берешься за ручку, откидываешь все это хозяйство вбок и чуть вверх - и добро пожаловать на двухместный диванчик.

Любопытно, но вовсе не уникально: похожее решение применено как раз в Isetta, только там еще и рулевая колонка вбок отходит.

А здесь она зафиксирована жестко, но процессу посадки-высадки особо не мешает. Для облегчения процедуры даже имеется мощная ручка, а для пущей жесткости по всему проему идет каркас. Но труба нужна, только чтобы кузов не "гулял": пассивная безопасность у этой капсулы (смерти) отсутствует по определению. Зоны деформации, привязные ремни? 60 лет назад об этом не думали. Возможно, и не знали.

Интерьер - эталон аскетизма и минимализма. Комбинация приборов отсутствует по определению: весь инструментарий сводится к спидометру, размеченному до 100 км/ч. "Сотня"? Да ладно!

- До какой скорости она разгоняется?

- Заявлено 80 километров в час…

- Представляю, как страшно на такой скорости ехать водителю!

- А представляешь, каково задним пассажирам, когда они видят, что за ними груженый грузовик валит?!

А вот это и есть одна из главных особенностей Janus: задний диван установлен против хода движения, так что его обитатели в лучшем случае видят убегающую назад дорогу, в худшем - накатывающую на них хорошим ходом фуру.

Соответственно вход, он же спасительный выход, организован через заднюю дверь, которая как две капли воды похожа на переднюю, разве что без стеклоочистителя. Симметрия, однако!

Ради нее, а также для лучшего регулирования микроклимата кузов снабжен аж четырьмя треугольными форточками. Они, как и огромные боковые окна, выполнены из оргстекла. Настоящие стекла лишь в передней и задней дверях.

Вообще оригинальная компоновка салона обеспечивает достаточно жизненного пространства для четырех взрослых человек. Это особенно хорошо понимаешь, когда в позе эмбриона помучился на заднем диване классического MINI. А здесь - лепота! Разве что процесс входа-выхода непривычен, да еще приходится далеко тянуться за открытой дверью.

Так, а где у нас мотор? Там же, где и топливный бак, а заодно и "запаска" - аккурат между передним и задним диванами. Все остальное незанятое пространство можно условно считать багажным отсеком.

Объем бака - 21 литр, а одноцилиндрового карбюраторного двигателя воздушного охлаждения - 248 куб.см. В "молодости" он развивал 14 л.с. и, как мы уже знаем, разгонял Janus до 80 км/ч. Проверять не будем, а просто сделаем пару кругов по территории - интересно же попробовать на ходу 60-летний "бюджетник"!

Чтобы включить зажигание, ключ нужно… просто до конца вставить в замок, чтобы оживить стартер - нажать на ключ, чтобы он подался вниз, или нажать на отдельную кнопку на панели.

"Чух-чух-чух!" - просыпается двигатель, "двустволка" выпускной системы отплевывается сизым выхлопом, салон наполняется ароматом бензина, а по всему кузову идет легкая вибрация. Впрочем, чего еще хотеть от "бюджетника"?

Четырехступенчатая коробка управляется рычагом, который расположен в нише левого борта. Причем процесс выбора передач весьма прост: двигаешь рычаг назад - переключаешься вниз, толкаешь вперед - переходишь на верхнюю передачу. Да это же самая настоящая "секвенталка"!

А почему бы и нет? У нас же центральномоторный заднеприводный "болид"! Который с места трогается неожиданно резво, а затем… Затем Janus вспоминает, что у него между сиденьями всего 14 "лошадок" (когда-то было), и успокаивается. А вот водитель, наоборот, напряжен: раскачиваясь на неровностях, Zundapp чужд такому понятию, как выверенная управляемость…

С другой стороны, плавность хода на высоте, круговой обзор отличный, габариты чувствуются замечательно, а то, что руль "длинный" (и, кстати, радиус разворота вовсе не крошечный) и малоинформативный, так это же мелочи!

Кстати, подвеска по кругу - на стойках McPherson и работает действительно неплохо.

Свою лепту в плавность хода вносят высокопрофильные и ужасно узкие 12-дюймовые шины (4,40 х 12). Впрочем, на городских скоростях и они должны справляться с возложенными на них задачами.

Послесловие

Несмотря на то что по сравнению с большинством кабинороллеров и мотоколясок Zundapp Janus имел полноценный четырехместный салон, популярной моделью он не стал: за год с небольшим (1957-1958 гг.) было выпущено всего 6902 экземпляра. Главная причина - довольно высокая для такой машинки цена 3290 дойчмарок (с поправкой на инфляцию сегодня это порядка 7650 евро).

Сейчас каталожная стоимость Zundapp Janus в идеальном состоянии находится на уровне 17.000 евро, что по меркам автомобильных коллекционеров вроде и немногого, но, как ни крути, в разы превышает начальный прайс на этот автомобиль. А вот растаможка с учетом не "проходного" возраста получилась на удивление небольшой: за счет малого объема двигателя платеж составил порядка 1700 рублей.