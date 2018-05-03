Поездку со скоростью 300 километров в час сняли на видео 1 3.05.2018, 16:08

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Видео снято на одном из немецких автобанов.

В Сети было опубликовано видео, в котором снята поездка на Porsche 911 GT3 RS со скоростью 300 километров в час. Ролик был опубликован на YouTube-канале Carfection, пишет korrespondent.net.

Видео было снято на одном из немецких автобанов, где скорость передвижения не ограничена.

Известно, что автомобиль Porsche 911 GT3 RS оснащен 4-литровым движком мощностью 520 л. с. и крутящим моментом 468 Н·м. Этот двигатель является самым мощным "атмосферником" в истории Porsche.

Максимальная скорость автомобиля составляет 310 километров в час. При этом до "сотни" авто разгоняется за 3,2 секунды.