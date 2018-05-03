Washington Post: Армения избавляется от своей «постсоветской болезни» 2 3.05.2018, 20:26

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Армения приветливо встречает демократические перемены благодаря народному движению.

Армения, похоже, наконец-то избавляется от своей постсоветской болезни и приветливо встречает демократические перемены благодаря народному движению, которое пока умудряется вести компромиссную политику в отношениях как с Россией, так и с Западом. Об этом пишет в издании The Washington Post (перевод - panarmenian.net) обозреватель Дэвид Игнатиус.

Отмечается, что организованные оппозиционным депутатом Николом Пашиняном массовые уличные демонстрации привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна.

«Если Пашиняну удастся создать новое правительство, это будет во многом вследствие того, что полиция и армия отказались открыть огонь по огромному количеству протестующих, поддерживающих его. Этот отказ убивать своих сограждан часто является опорой социальных перемен»,- говорится в статье.

Отмечается, что последние 25 лет основная политическая дилемма для Армении — в том, как примирить ее прозападные политические симпатии с ее военной зависимостью от России.

Как пишет автор статьи, коллеги-реформаторы Пашиняна перечисляют несколько факторов, которые помогли лидеру оппозиции прорваться через «постсоветское болото».

«Во-первых, его движение — ненасильственное, с опорой на широкие слои населения — от молодых людей до бабушек… Во-вторых, Пашинян отказался принимать чью-либо сторону в споре России и Запада. Он пошел по узкой линии, что один из лидеров движения обозначил как подход, «ориентированный на Армению».Он (Пашинян) успокоил Москву, заявив, что не намерен выходить из военных и торговых пактов с Россией, если станет премьер-министром. В то же время его продемократическое движение вызвало симпатии в Европе и Соединенных Штатах, открываю перспективу более широких дружеских отношений для маленькой, воинственной нации»,- говорится в статье.