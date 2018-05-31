Пользователи Skype по всему миру пожаловались на сбои 31.05.2018, 21:05

На проблемы пожаловались также и юзеры из Беларуси.

Пользователи Skype по всему миру жалуются на сбои.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах, передает РБК.

Единичные жалобы начали поступать сутки назад, затем их количество стало расти и на пике достигло 215. На проблемы пожаловались юзеры из Беларуси, России и многих европейских стран, а также США, Латинской Америки, Марокко, Индии, Пакистана и Японии.

Большинство жалуются на проблемы со входом в Skype (44%) и трудности с доставкой сообщений (41%), а также на проблемы с голосовыми вызовами (15%).

Масштабный сбой в работе мессенджера, затронувший несколько государств ЕС, Великобританию, Филиппины, Россию и Беларусь, зафиксирован в сентябре 2017 года.