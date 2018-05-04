Ученые доказали пользу частых походов в сауну 1 4.05.2018, 13:53

Финские ученые на протяжении 15 лет наблюдали за группой людей.

Как раз перед майскими праздниками европейские ученые сообщают хорошую новость: оказывается, частые визиты в сауну сокращают риск инсульта.

Ходить в сауну можно хоть каждый день (конечно, при отсутствии медицинских противопоказаний), потому что, по результатам многолетнего исследования, риск инсульта тем меньше, чем чаще сауна, пишет портал «Популярная механика».

Ученые на протяжении 15 лет наблюдали за группой из 1628 жителей Восточной Финляндии в возрасте от 53 до 74 лет (мужчин и женщин). Участников эксперимента разделили на категории в зависимости от того, насколько часто они посещали традиционную финскую сауну (с относительной влажностью воздуха 10−20%): один раз, два-три раза или от четырех до семи раз в неделю.

Выяснилось, что у тех, кто посещал сауну два-три раза и четыре-семь раз в неделю, риск получить инсульт оказался ниже на 14 процентов и 61 процент соответственно по сравнению с участниками из первой группы.

При этом даже при учете таких факторов, как пол, возраст, наличие диабета, индекс массы тела, употребление алкоголя, уровень двигательной активности и других, корреляция между частотой посещения сауны и снижением риска инсульта сохранялась.