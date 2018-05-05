Минчанка отравилась «Кока-Колой» из магазина 12 5.05.2018, 10:06

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Белорусы все чаще жалуются на низкое качество продуктов в магазинах, но чтобы отравиться «Кока-Колой»...

О случившемся написала в Фейсбуке жительница Минска и общественная активистка Юлия Степанова:

- Так-так. Кто меня знает близко, в курсе, что я фанат «Кока-Колы» (да, «вредно», «мыть раковину можно» - не можно! Кроме сахара - вредного ничего в ней нет). В день я выпиваю 1 л-1,5 л. Сегодняшний день не стал исключением - купила в «Соседях» 1,5 литра «Кока-Колы».

Дома открыла - хм, какой-то странный запах. Возможно, меня глючит из-за жары. Выпила стакан, потом второй. А сейчас, я пишу сюда, не отрывая голову от тазика. Вызвала друзей на подмогу - дала понюхать «Колу» - воняет тухлятиной 100%. Купили ещё одну бутылку, в том же магазине - не открывали. Вы все знаете - что делать? Куда обращаться? Хотелось бы услышать представителя «Кока-Колы» - ЗА ЧТО? (поднимаю руки к небу). Я же вам никогда не изменяла с «Пепси».

После поста минчанки, который собрал большое количество «лайков» и был расшарен в соцсетях, к девушке пришли представители компании «Кока-Кола».

- Приехали представители «Кока-Колы». Бутылку забрали на экспертизу, при мне понюхали - согласились, что «с душком». Эту партию из магазина уже изъяли. Извинились, поинтересовались здоровьем. Подарили сувениры, 2 колы, и швепс-мохито. Сказали, что свяжутся ещё, по итогам экспертизы. Я удовлетворена. Всё оперативно, вежливо... А главное, партию «с душком» изъяли из продажи (как минимум - из магазина) И, да - Колу я буду пить и дальше, - сообщила Юлия Степанова.

Журналисты обращались за комментариями в компанию «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь», однако никакой информации от Coca-Cola в течение 4 мая не получили. Чем отравилась Юлия Степанова и остаются ли на полках минских магазинов бутылки с колой из партии, на которую падает подозрение, — точно неизвестно.