Ольга Николайчик вышла на свободу, а Максимa Винярского оставили в тюрьме 5.05.2018, 16:53

Ольга Николайчик

Cегодня активисты должны были выйти на свободу.

Об этом сайту Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров БНК Евгений Афнагель:

«Сегодня на свободу должны были выйти общественная активистка Ольга Николайчик и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, которые 28 апреля получили по семь суток ареста. Ольга Николайчик вышла на свободу, встречать ее пришли активисты «Европейской Беларуси», других общественных организаций.

Как стало известно, Максим Винярский остался в тюрьме. Сотрудники милиции сообщили родственникам активиста, что он досиживает пять с половиной суток ареста, оставшиеся у него после Дня Воли. Тогда меня, Максима Винярского, Леонида Кулакова, Вячеслава Cивчика, Николая Статкевича и Владимира Некляева освободили под международным давлением. У нас всех остались «недосиженные» сутки.

Ольга Николайчик заявила, что Максим Винярский объявил в знак протеста голодовку», - рассказал Евгений Афнагель.

Напомним, режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик, и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, были осуждены Первомайским судом Минска на 7 суток ареста. Активисты приняли участие в акции солидарности с политзаключенными в Беларуси.