Как делится «дроздовский» пирог 6.05.2018, 8:15

Армянские инструкции понадобятся и для Беларуси.

2 апреля министр энергетики Владимир Потупчик был снят Лукашенко с должности с формулировкой: «за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса».

А какой семейный бизнес в стране является законным? С таким вопросом сайт обратился к известному белорусскому режиссеру Юрию Хащеватскому:

- Только один бизнес является в Беларуси законным. Это, конечно же, бизнес семьи Лукашенко. Ни у кого не возникает вопросов о «законности», когда один из его сыновей «крышует» игорный бизнес, казино, лотерею и все, что с этим связано.

Вот это – классический законный бизнес. Все остальные бизнесы, как мы видим, в одно мгновение могут быть выведены за черту закона. Частная предпринимательская деятельность требует получения индульгенции от хозяина Дроздов – стало быть, априори рассматривается как незаконная. Все незаконно в тех сферах, где люди могут каким-то образом заработать денег для себя и своих семей.

А законным будет лишь тот бизнес, где люди зарабатывают деньги для семьи Лукашенко.

- Можно ли говорить, что в Беларуси построена семейно-клановая модель экономики?

- Об этом сведения есть, хотя они и находятся под очень серьезным контролем. Но, сами понимаете, шила в мешке не утаишь, и периодически общественность узнает интересные факты. Так стало известно о контроле властного клана над лотереей и игорным бизнесом. Об этой стороне «семейного бизнеса» сейчас знают все.

О структуре же такой «теневой экономики» мы можем судить лишь по косвенным фактам. Несомненно, что высшие чиновники получают свою долю от большого дроздовского пирога. Это видно по тому, какой коттедж сейчас строится на новой минской Рублевке или в «святой святых» - сердце старых Дроздов. Несложные полевые наблюдения покажут, какие машины там паркуются – значит, ее хозяин в фаворе и имеет свою долю в «семейном бизнесе».

Даже не углубляясь в выяснение вопроса, где «дроздуны» зарабатывают, по тому, как они живут в своих маленьких миллионных Цал Дир Бие, совершенно очевидно, что, кроме зарплаты госслужащих, они имеют очень серьезные «приработки». И время от времени мы об этом узнаем.

Правда, узнаем мы об этом тогда, когда какой-нибудь чиновник забрался не на свою территорию, затронул интересы семьи Лукашенко и взял больше, чем ему разрешили. Как, скорее всего, и было в случае с господином Потупчиком.

А то, что все работает по принципу «разрешили отщипнуть кусочек», - это очевидно. Для того и разрешают, чтобы они в результате оказались на крючке. Сегодня абсолютно все чиновники подсажены Лукашенко на крючок – и каждого из них можно отправить в отставку и посадить. Именно потому, что службе безопасности диктатора известно, где и кто отщипнул предложенный ему кусочек пирога.

С этого Лукашенко и начал свое правление: с того, что он положил в сейф все те сведения о коррупции, которые ему дали люди, занимавшиеся этим вопросом при Кебиче.

И в такую «лотерею» Лукашенко балуется с начала правления и до сих пор: подсаживает чиновников на крючок, а потом вытягивает из папочки по одному. Так было с руководителем БТ Егором Рыбаковым: ему разрешили брать «откаты», а потом посадили спокойно, когда он решил показать свою независимость и «наехал» на Шеймана. Так и крутится колесо Фортуны во власти: используя в качестве топлива жадность, лживость и вороватость людей, причастных к дележу «пирога».

- Каковы основные составляющие «единственно законного бизнеса» в стране?

- Основные доходы – это так называемый «президентский фонд», который неизвестно как формируется и существует незаконным образом. Есть сведения, что туда входит и торговля оружием, и контрабанда нефтепродуктами и «растворителями», и часть доходов от игорного бизнеса и лотереи. Это – то, что лежит на поверхности.

Уверяю вас, что когда не будет во власти Лукашенко, тогда очень многое откроется еще, кроме этого. Мы узнаем очень много нового, интересного и замечательного. И именно это и не дает ему уйти от власти.

Именно этого и боится правитель, что, когда он отойдет от руля власти, по меткому выражению Виктора Шендеровича «тут же прибежит толпа людей, которые снимут с этого руля отпечатки пальцев».

- Армянские экономисты и журналисты отмечают, что успех протестов в их стране связан в том числе и с желанием упразднить клановую экономику, которая оставляет людям мало возможностей и толкает их на эмиграцию. Сработает ли «армянский рецепт» в Беларуси?

- Безусловно, некоторые параллели между ситуацией в экономике Армении и Беларуси есть. И народная революция – закономерный ответ на такую модель обогащения правящего клана. Но то, что происходит в Армении – это пока еще не рецепт по исправлению.

Это пока только инструкция по тому, как отодвинуть воров от власти. А насколько потом удастся их прижать и вернуть незаконно захваченные куски собственности и украденные капиталы – это отдельный вопрос. Например, в Украине Революция достоинства отодвинула воров Януковича от власти. Но огромная количество жуликов еще осталось. И пока мы не видим, чтобы борьба с коррупцией там закончилось удачно, она еще продолжается.

Не надо думать, что отстранение правящего клана от власти – это решение всех проблем. Потому что, к сожалению, в нашем обществе мораль пока отодвинута на «задворки». И те, кто придут на смену этой власти, будут подвержены искушению что-то себе «прихватить».

В этом смысле общество должно заранее позаботиться о том, чтобы установить контроль над властью – дабы неповадно было. И механизмы здесь известны: демократический парламент, который имеет возможности и силы справляться с подобными руководителями, плюс абсолютно свободная пресса, отстаивать которую белорусам надо уже сейчас.

- Есть ли основания полагать, что в силу каких-то национальных особенностей белорусам после смены власти будет проще преодолеть наследие кланового прошлого, чем, например, украинцам?

- Совершенно верно, у белорусов есть свои национальные, можно сказать, ментальные особенности. Белорусы в значительной степени склонны к какой-то внутренней справедливости и порядку. Давайте посмотрим на последние годы существования БССР: верхушка белорусского ЦК не была уличена в том, что много себе «хапала». По сравнению с нынешними они жили очень скромно. У них были свои привилегии, но это не идет ни в какое сравнение с роскошью сегодняшних высших чиновников. Это – небо и земля.

Потому в свободной Беларуси коррупция будет тем зверем, который не очень силен по определению и не очень свойственен обществу. Но тем не менее – народ должен ставить власть под очень жесткий контроль. После того, как уйдет семейный клан Лукашенко. А вот как его убрать от власти – это уже совсем другой, но очень важный для нас вопрос.