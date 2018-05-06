«Большой брат предпочитает следить за нами» 6.05.2018, 14:59

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Белорусы комментируют скандальные поправки в закон о СМИ.

«Брестская Газета» спросила интернет-пользователей их мнение по поводу возможных новых правил комментирования в сети.

Илья, видеограф:

— Любое государство стремится к максимальному контролю под любыми предлогами. Телеграмм блокируют не из-за отказа передать ключи шифрования, а из-за его ICO. Всех пугает неуправляемая финансовая система. И любой нормальный человек, кому еще не окончательно разложили мозг СМИ, понимает, что это остатки свободы слова. Так государство оставляет за собой право вещать что угодно, везде. Чем свободные комментарии плохи? Терроризм? Торговля органами? Чем там еще обычно пугают — националистами, захватом страны. Короче, я хотел бы оставить себе возможность высказаться по любому вопросу, не подвергая опасности жизнь и здоровье свое и своих близких.

Марта, журналист:

— Большой брат, как известно, предпочитает следить за нами. С одной стороны, оказавшись на месте, например, человека, которого в комментариях оскорбили, я была бы за то, чтобы нарушитель был быстро найден и привлечен к ответственности. С другой — такое затягивание гаек всегда вызывает опасение. О нас собирается все больше информации, и это напрягает. Комментирую чаще всего в соцсетях под своим именем. Если на сайтах есть возможность, захожу через аккаунт соцсети, но бывает, что оставляю комментарии под псевдонимом, когда, например, не хочу, чтобы вместо сути высказывания другие комментаторы обращали внимание на мою личность. По-моему, эти поправки из серии «ветер дует, потому что деревья качаются»: анонимность не причина проблем. Кто захочет, наверняка найдет, как обходить идентификацию. Мы видим пример России, которая пытается заблокировать Telegram, блочит махом пол-интернета, но люди продолжают пользоваться месседжером. Типичный подход — ужесточить, запретить, а в современном мире это уже почти не работает. Надеюсь, мы не станем второй Северной Кореей.

Юлия, юрисконсульт:

— Интересные новости и статьи комментирую часто и с энтузиазмом. Могу поспорить. В споре, как известно, рождается истина, если собеседники не уступают по интеллектуальному уровню друг другу. На любимых сайтах зарегистрирована по-разному, бывает, и стиль комментирования отличается. Не боюсь высказывать свою позицию по тому или иному вопросу. Могу это делать как со своей страницы, так и под псевдонимом. Другое дело, что не все могут корректно выражать свое мнение, переходя на личность, оскорбления и порой даже травлю, «анализируя» странички оппонента. Поэтому здесь две стороны медали. С одной стороны, идентификация позволит отсеять так называемых интернетных троллей и заставит следить за тем, что они пишут, а с другой — анонимный пользователь более открыто, честно и без боязни может высказать свою точку зрения. Считаю, что право на анонимность должно остаться.

Илья, тестировщик:

— Проходить идентификацию перед тем, как откомментировать что-либо на форуме и так далее, — это ограничение свободы слова. Пользователь может банально не хотеть оставлять идентификационные данные на ресурсе, на котором оставляет комментарий. А даже если и захочет, то кто позаботится о том, чтобы эти данные были надежно защищены? Есть огромное количество ресурсов, которые люди посещают с превеликим удовольствием, оставляют там сотни комментариев в день, не задумываясь о том, насколько этот ресурс безопасен в плане защиты информации. А все потому, что там никто не оставляет действительно важные данные. При этом всех все устраивает. Да и нет в этом ничего катастрофического. Причем в число таких ресурсов входят крупные публичные сайты.

Что касается меня, да, я часто комментирую статьи и новости. Если есть возможность оставить комментарий анонимно — оставляю анонимно, а если это ресурс, на котором я часто провожу время и давно зарегистрирован, то комментарии остаются под моим ником. Реальное имя я использую только на тех ресурсах, где это действительно необходимо. Например, агрегатор вакансий и так далее.

Антон, начинающий предприниматель:

— Я считаю, что то, что интернет-пользователям, возможно, нельзя будет оставлять анонимные комментарии и необходимо будет проходить идентификацию на форумах и сайтах, прежде чем что-то прокомментировать, — это плохо. Это действительно ограничение свободы слова. Сам я оставляю комментарии в интернете очень редко, но в основном под своим именем.