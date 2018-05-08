Названы фрукты, которые полезно есть с косточками 4 8.05.2018, 12:01

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В некоторых случаях это необходимо для здоровья.

Ученые утверждают, что есть фрукты и ягоды, которые нужно есть вместе с косточками, так как они содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов. Исследователи составили список таких продуктов, пишет newsyou.info.

Эксперты рекомендуют употреблять косточки цитрусов тем, кого часто беспокоят головные боли. Кроме того, семена цитрусовых способны прекрасно восстанавливать тонус организма. Косточки оливок содержат элементы, нормализирующие работу нервной системы, а также облегчают симптомы астмы, активизируют процесс вывода токсинов и понижают пищеварение.

По словам ученых, очень полезно есть гранатовые косточки: они снижают раздражительность и нервозность. Употребление плодов винограда целиком положительно воздействует на кожу: она станет гладкой и эластичной. Исследователи полагают, что если есть семена арбуза, то уровень сахара в крови нормализируется.

Однако яблоки с косточками есть не рекомендуется. Люди науки уверены, что семена яблок богаты амигдалином, выделяющим ядовитую синильную кислоту при попадании в пищеварительный тракт.