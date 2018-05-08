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Топ-5 иномарок, ремонт которых может разорить владельца

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  • 8.05.2018, 18:42
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Иногда проще купить новую машину, чем потратить столько денег на ремонт этих авто.

Выбор автомобиля – серьезное дело, которое основывается не только на желаниях, возможностях и потребностях, но и на знаниях эксплуатационных особенностей той или иной марки. Один из основных вопросов – это ремонт, ведь случай, когда владелец окажется на СТО с дорогим экземпляром, может привести к немалым убыткам, пишет 1rre.ru.

Первый в списке машин, приносящих разорение в случае ремонта, это Porsche Cayenne. Машина достойна своей цены благодаря качественной конструкции и сборке. Однако и ремонтировать такое авто достаточно затратное дело, особенно если оно касается драматического сценария поломки. Иногда проще купить новую машину. Слабое место Porsche Cayenne – система вентиляции картерных газов и камера сгорания.

Второй в рейтинге Mercedes-Benz S600. Одним из первых версий этого автомобиля свойственно ржаветь быстро и во многих местах. Старые силовые агрегаты имеют низкий ресурс работы. При этом авто называют капризным.

BMW 7 Series и 5 Series оказались вместе на третьей строчке ТОП-5 самых дорогих в обслуживании машин. Лучший седан-«баварец» на рынке, но и у него есть недостатки, например, замена рулевой рейки влетит владельцу в копейку.

Четвертая позиция – итальянец Maserati Quattroporte. Проблемное место авто – коробка передач, важная и дорогостоящая запчасть. Частые поломки и стоимость ее механической версии будут стоит дорого.

Последний в рейтинге надежный Range Rover. Машина требует повышенного внимания относительно подвески. По стоимости ее можно назвать «золотой». Ремонт только ее одной принесет хозяину солидные расходы.


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