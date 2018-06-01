Белорусский режиссер Владимир Щербань создает новый театральный проект 1 1.06.2018, 10:26

Фото: Фейсбук

Известный режиссер решил «начать все с нуля».

Об этом Владимир Щербань, который является сооснователем Белорусского Свободного театра и режиссером большинства его спектаклей, написал на своей странице в Фейсбуке:

«Дорогие друзья, вынужден сообщить, что в связи со сложившимися обстоятельствами, я покидаю Белорусский Свободный театр, сооснователем которого являюсь.

Также я сооснователь лаборатории Фортинбрас и режиссёр большинства спектаклей театра - начиная от первого спектакля БСТ «Психоз 4.48» и заканчивая «Центральным», так полюбившемся нашим зрителям. Хочу пожелать удачи всем участникам и причастным, и отдельно поблагодарить первопроходцев - «золотой» состав театра, благодаря которому и была наработана творческая репутация в первые годы существования компании. Я не исключаю нашего сотрудничества в будущем, если так будет угодно судьбе.

В очередной раз начинать все с нуля не просто, и поэтому я прошу вас поддержать наш с Oliver Bennett новый проект HUNCHtheatre. Помогите привезти наш первый спектакль в Эдинбург, а там глядишь и Минск не за горами. Спасибо за понимание».

Напомним, Владимир Щербань в последние годы проживает в Лондоне.