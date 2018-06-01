Канадские биоинженеры нашли новый способ продлить жизнь 1.06.2018, 13:42

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Продолжительность жизни «участников» эксперимента увеличилась почти наполовину.

Группа ученых-биоинженеров из Университета Макгилла (Монреаль, Канада) в ходе исследования на плодовых мушках пришла к выводу, что употребление пробиотиков в сочетании с растительными добавками может значительно увеличить продолжительность жизни, сообщает портал EurekaAlert.

Подопытных плодовых мушек кормили симбиотиком (сочетание пробиотика и полифенола) и трифалой (растительной добавкой). С помощью этих веществ ученым удалось продлить жизнь мушек до 66 дней. Это на 26 дней дольше, чем у насекомых, в организм которых не поступали симбиотики и трифала. Кроме того, биоинженеры смогли снизить негативные эффекты от старения.

Ученые связывают положительный эффект от эксперимента с состоянием бактерий в кишечном тракте.

"Пробиотики существенно меняют архитектуру микробиоты (совокупность микрофлоры и микрофауны) кишечника, не только по составу, но и в том, что касается метаболизма продуктов, которые мы едим", – объяснил профессор Сатия Пракаш, возглавляющий исследование.

У плодовых мушек и млекопитающих биохимические реакции совпадают на 70%, отмечает Пракаш, поясняя, что аналогичного эффекта можно добиться и при воздействии на человека.

"На людей это будет оказывать не настолько впечатляющий эффект, но результаты, к которым мы пришли, позволяют предположить, что диета, включающая в себя трифалу вместе с этими пробиотиками, будет способствовать долгой и здоровой жизни", – резюмирует ученый.