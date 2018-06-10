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Фоторепортаж: В Лондоне отметили день рождения Елизаветы II

  • 10.06.2018, 8:42
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В параде по этому случаю впервые приняла участие Меган Маркл.

9 июня в Великобритании отметили официальный день рождения королевы Елизаветы II.

Фото события обнародовало агентство ЕРА. В параде по этому случаю впервые приняла участие Меган Маркл – новый член королевской семьи, жена принца Гарри.

Супруг Елизаветы Филипп, напротив, на этот раз на мероприятии отсутствовал. Британская королева отмечает день рождения два раза в год: свой настоящий день рождения, 21 апреля, она проводит в кругу семьи, а в июне устраиваются публичные торжества. В этом году Елизавете II исполнилось 92 года.

Фото: EPA

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