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Россельхознадзор снял ограничения с трех белорусских предприятий

  • 10.06.2018, 11:38

Санкции против остальной белорусской молочки продолжают сохраняться.

Россельхознадзор с 11 июня снимает временные ограничения на поставки молочных продуктов в отношении трех белорусских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Россельхознадзор считает возможным отменить с 11 июня временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении следующих белорусских предприятий: ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод» и Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Напомним, ограничения были введены Россельхознадзором 6 июня на все белорусские молочные предприятия. 9 июня в Москве прошли переговоры Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси. По итогам переговоров стороны подписали «дорожную карту», в ней прописаны мероприятия, которые будут способствовать «скорейшему урегулированию ситуации» по снятию взаимных ограничений на поставки продукции.


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