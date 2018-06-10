Белорусы живут в ожидании резкого роста цен 4 10.06.2018, 13:27

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Инфляционные ожидания стали проблемой №1.

В Беларуси растут инфляционные ожидания населения. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за май. Только пятая часть белорусов — 20,4% — считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные убеждены, что рост цен на товары и услуги ускорится либо будет таким же интенсивным, как сейчас.

Для сравнения: в феврале этого года 23,9% белорусов считали, что в ближайшие 12 месяцев темпы инфляции снизятся. А в ноябре прошлого года такого мнения придерживалось 19,5% населения.

Выросло число белорусов, которые считают, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок. В мае такого мнение придерживалось 66,3% опрошенных, а в феврале — 65%.

Увеличилось число белорусов, у которых за последние 3 месяца не было крупных покупок — 48,1% в мае против 45,4% в феврале.

Напомним, в марте Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.

Тогда диктатор заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.

Аналитики ЕАБР ожидают, что в этом году в Беларуси произойдет некоторое ускорение инфляции. «Отложенный эффект роста заработных плат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий станет фактором некоторого ускорения инфляционных процессов в 2018 году», говорится в сообщении.