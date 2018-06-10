Сарока и Стасевич – главные надежды сборной Беларуси Блог «Оршанский вокзал»

10.06.2018, 14:26

Товарняки с венграми и финнами получились абсолютно разными.

Подопечные Криушенко закончили подготовку к Лиге наций. Если честно, не очень понятно, чего ждать от команды в этом турнире. Эмоции от увиденного в последних спаррингах «националки» слишком противоречивы. В среду «белокрылые» переиграли сборную Венгрии, которая пару лет назад пробилась в финальную часть чемпионата Европы, но не смогли разжиться победой. В субботу они же ничего не противопоставили команде Финляндии и прервали беспроигрышную серию из четырех матчей.

Самое важное, что нужно знать об этих встречах.

Стасевич – лучший игрок сборной прямо сейчас

К концу мая крайний хавбек БАТЭ набрал потрясающую форму: в двух последних матчах за клуб забил два шикарных мяча (раз, два), в «националке» он тоже делал вещи, причем на игру с Венгрией вышел с капитанской повязкой. В Бресте Стасевич был очень хорош: постоянно брал инициативу на себя, лез в обводку, бил по воротам и грузил мяч в штрафную. Именно после подачи Стасевича с углового Сарока отличился голом в ворота венгров. Вообще, в пяти последних встречах за главную команду страны борисовчанин набрал четыре балла по системе «гол+пас». Зрители ОСК «Брестский» даже устроили ему в среду овацию.

Против финнов Стасевич вышел лишь на 68-й минуте. До этого правый фланг белорусов был совсем не активен в атаке. В последние 20 минут встречи Игорь смотрелся куда интереснее своего предшественника Ковалева. Он отметился самым опасным ударом белорусов во встрече: мощно выстрелил со штрафного в левый нижний угол, но голкипер сумел парировать мяч. Кстати, в двух последних матчах сборной за стандарты отвечали Стасевич и Бага.

Щербицкий отлично дебютировал, несмотря на ляп в концовке встречи

Встреча в Тампере для Евгения Шикавки и Дениса Щербицкого стала дебютной в футболке национальной команды. Нападающий запомнился желанием проявить себя и парочкой ударов мимо рамки. Голкипер БАТЭ выглядел куда полезнее. Денису приходилось постоянно вступать в игру и выручать команду. Если бы не его умение правильно выбирать позицию и классно действовать на выходах, визит в страну Суоми мог бы закончиться для белорусов совсем печально. Вратарь спасал партнеров от верных голов, но на 75-й минуте ошибся сам, не справившись с простым ударом Ягуби.

И Щербицкий, и Горбунов в последних спаррингах в целом действовали уверенно, хоть и пропускали. Чего не скажешь о наших защитниках. Особенно неудачно оборонцы играли с финами. Они слишком сильно прижимались к воротам, создавая разрывы между линиями (то же самое наблюдалось в начале встречи с венграми). Финны разрывали оборону «белокрылых» через короткие передачи. К счастью, большую часть встречи Щербицкий был надежен.

Блог «Оршанский вокзал», tribuna.com.