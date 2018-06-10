В понедельник в Беларуси будет до 30 градусов тепла 3 10.06.2018, 14:51

1,125

На большей части территории страны осадков не будет.

В ближайшие сутки, 11 июня, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью осадки не прогнозируются, а утром и днем кратковременные дожди с грозами пройдут в западных районах страны, сообщает БелТА.

Ветер ночью будет слабый, днем — южный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов со знаком плюс, но на востоке Беларуси будет только 7-9 тепла. Днем синоптики прогнозируют теплую погоду до +24, а в некоторых районах даже жару до +30.