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В понедельник в Беларуси будет до 30 градусов тепла

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  • 10.06.2018, 14:51
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На большей части территории страны осадков не будет.

В ближайшие сутки, 11 июня, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью. Ночью осадки не прогнозируются, а утром и днем кратковременные дожди с грозами пройдут в западных районах страны, сообщает БелТА.

Ветер ночью будет слабый, днем — южный, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов со знаком плюс, но на востоке Беларуси будет только 7-9 тепла. Днем синоптики прогнозируют теплую погоду до +24, а в некоторых районах даже жару до +30.


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