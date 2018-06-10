закрыть
10 июня 2018, воскресенье, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы завоевали четыре серебряные медали ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

  • 10.06.2018, 16:56

Чемпионат Европы по гребле проходит в Белграде.

Белорусские гребцы завоевали в воскресенье четыре серебряные медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, передает tut.by.

Ольга Худенко стала второй на дистанции 500 метров байдарки-одиночки с результатом 1.48,762, уступив только венгерке Дануте Козак (1.47,742).

Надежда Макарченко и Ольга Климова завоевали серебро на дистанции 500 метров каноэ-двойки (1.56,238). Золото здесь также досталось Венгрии.

Глеб Солодуха и Денис Махлай финишировали вторыми на дистанции 200 метров каноэ-двойки, всего 0,2 секунды уступив российскому дуэту.

Наконец, Елена Ноздрева и Камила Бобр стали вторыми вслед за венгерками на дистанции 200 метров каноэ-двойки.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов, «Радио Свобода»
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч, «Радыё Свабода»