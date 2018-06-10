Как брестчане ведут «партизанскую войну» с аккумуляторным заводом 10.06.2018, 17:53

Фото: DW

Каждое воскресенье жители Бреста выходят группами на скрытый протест.

Около 50 противников строительства аккумуляторного завода собралось 10 июня на брестской площади Ленина.

Как и на предыдущих встречах, которые проходят каждое воскресенье с 25 февраля, люди не разворачивали плакаты и транспаранты. Они стояли группами и кормили голубей, пишет tut.by.

Участники встречи осудили официальное предупреждение, которое городская прокуратура вынесла четырем противникам строительства предприятия.

7 июня шесть жителей Бреста и Брестского района подали в Брестский горисполком заявление, в котором уведомили местную власть, что 10 июня на одной из площадок в центре города намерены довести до жителей региона содержание ответа правительственной комиссии на коллективное обращение против строительства аккумуляторного завода, под которым подписались почти 37 тыс. жителей Бреста и Брестского района. Они считают, что завод угрожает их здоровью.

8 июня четырех из шести подавших в горисполком заявление об информировании вызвали в прокуратуру Бреста повестками. Из них следовало, что активистам необходимо явиться для дачи объяснений, связанных с нарушением законодательства о порядке проведения массовых мероприятий.

Собравшиеся выразили недоумение, почему на пресс-конференции в администрации СЭ3 «Брест» 6 июня утверждалось, что на заводе не предусмотрено литейное производство и плавильные процессы свинца, а в оценке воздействия на окружающую среду говорится, что плавление свинца будет. «Может, речь о совсем другом заводе, о котором мы еще не знаем?» — сказала одна из участниц встречи.

Строит аккумуляторный завод на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ комиссии была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-Интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

11 мая на имя Лукашенко было направлено обращение жителей Бреста и Брестского района с просьбой освободить от должности председателей брестских облисполкома, горисполкома и райисполкома в связи с утратой доверия. Под этим документом подписались 3.226 человек.

1 июня в Брестский райисполком была подана заявка на проведение двух пикетов «Брестчанки против свинца» — 19 июня и 26 июня, рядом со стройкой аккумуляторного завода.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.