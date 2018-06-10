Николай Сигневич: Конечно, я лучше Месси
- 10.06.2018, 18:15
Нападающий БАТЭ ответил на вопросы болельщиков.
Николай Сигневич сравнил себя со звездой «Барселоны», передает «Трибуна».
О будущем
Останусь ли навсегда в БАТЭ? Думаю, нет. Сейчас о смене клуба не задумывался, но иногда возникают такие мысли.
О сравнении с Месси
Конечно, я лучше Месси. Жена мне так всегда говорит.
О самых важных качествах для футболиста
Работоспособность, усердность и чувство юмора.
Что сказать, оказавшись перед ведущим твиттера брестского «Динамо»
У них есть твиттер?