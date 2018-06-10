Николай Сигневич: Конечно, я лучше Месси 10.06.2018, 18:15

Нападающий БАТЭ ответил на вопросы болельщиков.

Николай Сигневич сравнил себя со звездой «Барселоны», передает «Трибуна».

О будущем

Останусь ли навсегда в БАТЭ? Думаю, нет. Сейчас о смене клуба не задумывался, но иногда возникают такие мысли.

О сравнении с Месси

Конечно, я лучше Месси. Жена мне так всегда говорит.

О самых важных качествах для футболиста

Работоспособность, усердность и чувство юмора.

Что сказать, оказавшись перед ведущим твиттера брестского «Динамо»

У них есть твиттер?