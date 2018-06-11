Министерство труда Польши предложило повысить минимальную зарплату до €523 3 11.06.2018, 13:31

Минимальная ставка за час должна составлять 3,4 евро.

Министерство труда, семьи и социальной политики Польши предлагает с 2019 года повысить минимальную заработную плату до 2250 злотых (523 евро). В свою очередь предложение ведомства по минимальной ставки работы за час составляет 14,7 злотых (3,4 евро), сообщает «Радио Польша».

Проект по заработной плате, который подготовило Министерство труда, семьи и социальной политики, 12 июня будет обсуждать Совет министров. По словам главы социального ведомства Эльжбеты Рафальской, пока что с повышением ставок по зарплате не согласно Министерство финансов.

«Здесь есть разногласия. Наше ведомство представило на заседании комитета другое мнение. Завтра, 12 июня, состоится заседание Совета министров, на которым нужно будет принять решение, поскольку до 15 июня мы должны представить наши предложения Совету общественного диалога», - сказала министр Рафальская.

Эльжбета Рафальская также сообщила, что если общественные партнеры до середины июня не представят своих предложений, то окончательное решение по вопросу повышения минимально заработной платы будет вынесено до 15 сентября.

На сегодняшний день минимальная заработная плата в Польше составляет 2100 злотых (488 евро). Это 47,3% от средней зарплаты в 2018 году. Минимальная ставка за час на данный момент составляет 13,7 злотых (3,2 евро).