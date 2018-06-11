Фонд дочери Путина получил крупный контракт «Роснефти» 2 11.06.2018, 21:27

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В 2017 году «Роснефть» стала крупнейшим заказчиком фонда дочери Путина.

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР, работает при МГУ под брендом "Иннопрактика") получил контракт нефтяной компании "Роснефть" на "разработку технологии оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Фонд должен разработать технологию оценки свойств нефтяных коллекторов. "Иннопрактика" выбрана в качестве единственного поставщика.

Представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев объяснил выбор фонда единственным поставщиком его специализацией на соответствующих разработках.

"Думаю, что в этой области это ("Иннопрактика", – ред.) – единственный поставщик и есть. Мы очень часто вынуждены заключать контракт с единственным поставщиком, потому что соответствующий продукт производится единственным поставщиком", – сказал Леонтьев.

В 2017 году "Роснефть" стала крупнейшим заказчиком фонда "Иннопрактика", следует из данных "СПАРК-Интерфакса" и сайта госзакупок. Компания заключила с фондом пять контрактов на 258,45 млн руб., а ее "дочка" Арктический научный центр – еще три на 100,77 млн руб.

Учредителем фонда является МГУ, гендиректором – Екатерина Тихонова. В попечительский совет "Иннопрактики" входят руководители крупных российских компаний и банков, в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В начале 2016 года Reuters со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству МГУ, сообщил, что Екатерина Владимировна Тихонова (род. 31 августа 1986 в Дрездене), является дочерью президента РФ Владимира Путина. Эту информацию подтвердили Bloomberg и министерство финансов США.