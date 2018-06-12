Назван маршрут первого заграничного турне принца Гарри и Меган Маркл 12.06.2018, 8:06

Путешествие начнется осенью.

Как сообщил Кенсингтонский дворец, принц Гарри и его супруга Меган осенью посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. Это будет их первая совместная официальная поездка за границу, сообщает fakty.ua.

В Австралию герцог и герцогиня Сассекские прибудут в октябре — во время проведения в Сиднее Invictus Games 2018 («Игры непокоренных»). Гарри, как известно, является основателем этих спортивных соревнований, которые проводятся среди бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Между тем, как пишет Express, поклонники королевской семьи весьма озабочены намерением супругов посетить острова Фиджи и Тонга. По сведениям осведомленного источника во дворце Гарри и Меган намерены как можно скорее завести ребенка: ведь Меган вскоре исполнится уже 37 лет, так что она хочет поскорее стать матерью.

При этом на островах сейчас наблюдается вспышка вируса Зика и лихорадки Денге. Переносимый комарами вирус Зика, эпидемия которого ранее наблюдалась в Бразилии, представляет собой серьезную угрозу для беременных женщин, поскольку вызывает у новорожденных микроцефалию. Дети при этом рождаются с очень маленькими головами и, вследствие этого, с умственной отсталостью.

Беременным или тем, кто собирается в ближайшем будущем стать мамой, рекомендуется не посещать страны, где есть риск заражения. А если все же пришлось там побывать, врачи советуют отложить зачатие ребенка по меньшей мере на шесть месяцев после возвращения.