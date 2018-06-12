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Завод «Атлант» перешел под контроль государства

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  • 12.06.2018, 8:18
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Доля государства на предприятии превысила 50 процентов.

Производитель бытовой техники «Атлант» безвозмездно передаст в собственность государства 974,255 тысячи акций стоимостью 20 рублей на сумму более 19,485 млн рублей. Это решение закреплено постановлением Совмина № 427 от 6 июня 2018 года.

По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, в уставном фонде компании более 4,484 млн акций. Таким образом доля передаваемых в собственность государства акций составляет более 21%. Ранее госдоля на «Атланте» составляла около 40%. Почему такое решение принято собранием акционеров?

«Это решение связано с исполнением изменений в действующее законодательство, согласно которому на балансе общества не должно быть акций собственной эмиссии. Эти акции появились после реорганизации компании», — сказали на «Атланте».

Около 37% акций находится в собственности физлиц, нынешних и бывших работников «Атланта».

«С точки зрения управления ничего не изменится. Государство и раньше было крупнейшим акционером компании. С его ведома принимались ключевые решения», — сказал (tut.by https://news.tut.by/economics/596382.html) представитель «Атланта».

Увеличение доли государства произошло на фоне разговоров об интересе к белорусскому производителю бытовой техники китайской Midea Group. Вице-премьер Владимир Семашко пояснил, что речь идет о покупке производства стиральных машин у «Атланта». На самом предприятии не стали комментировать слова вице-премьера, лишь заверили, что «предложение китайской стороны еще четко не сформулировано». А между этими переговорами и консолидацией госпакета акций связи нет никакой.


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