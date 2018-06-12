«Народная инфляция»: Цены в Беларуси выросли очень сильно 12.06.2018, 8:59

Большинство белорусов убеждены в нестабильности рубля.

Об этом свидетельствуют данные опроса Нацбанка Беларуси, в ходе которого изучалось покупательское поведение населения, пишет thinktanks.by.

По данным Нацбанка, который провел опрос среди 2 тысяч белорусов, около 64% опрошенных в мае респондентов ответили, что цены в 2018 году «будут расти так же интенсивно», как и в прошлом году.

При этом 49,8% опрошенных сказали, что в 2017 году цены выросли «очень сильно», около 39% отметили «умеренный рост цен» и лишь 8,8% опрошенных ответили, что цены «выросли незначительно».

Отметим, что согласно официальным данным инфляция в Беларуси в 2017 году составила всего 4,6%.

Как ранее сообщалось, в ходе опроса также выяснилось, что за последние три месяца крупных расходов у 48,1% населения не было.

У тех граждан, которые все же тратили крупные сумму в последнее время, наиболее популярная статья расходов была «лечение (свое, детей, родственников)». Так ответило 12,2% опрошенных. На третьем месте по распространенности трат оказались приобретение компьютерной техники, планшетов, смартфонов, мобильных телефонов и т.п.