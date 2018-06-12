Штат Вермонт заплатит $10 тысяч тем, кто переедет туда жить 1 12.06.2018, 10:07

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Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Губернатор штата Вермонт Фил Скотт подписал законопроект, согласно которому те, кто переедут сюда жить и будут работать удаленно, получат от $5000 до $10 000, сообщает vokrugsveta.ua.

Власти Вермонта предлагают сменить каменные джунгли на живописный вид из окна и чистый воздух. Штат запустил программу грантов, по которой работники, соответствующие определенным требованиям, смогут получать от $5000 до $10 000 в год.

Такой законопроект был вынужденной мерой, поскольку население штата постоянно уменьшается и стареет.

«У нас демографическая проблема, поэтому мы нуждаемся в притоке новых граждан», – заявил Скотт.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Программа рассчитана на два года, а деньги можно потратить на переезд, покупку компьютерного оборудования и программное обеспечение. Словом, всего того, что необходимо человеку, работающему удаленно. Это одно из условий. О трудоустройстве в Вермонте речь пока не идет.

Предложение вызвало неподдельный интерес у жителей других штатов: заявки уже подали сотни человек. Хотя власти штата предупреждают, что количество мест ограничено и отсеивать кандидатов будут по принципу «кто не успел, тот опоздал».

На 2019 год сумма грантов не превысит $125 000. В 2020 году она увеличится до $250 000, а затем снова снизится до $125 000 в 2021 году.

Вермонт занимает второе место в списке наименее населенных штатов США. Здесь проживает 623 960 человек. Меньше только в Вайоминге – 573 720 человек. Поскольку инициатива рассчитана на удаленных сотрудников, власти надеются, что она больше всего заинтересует молодых специалистов, которые в перспективе смогут улучшить демографическую ситуацию.