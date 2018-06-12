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Лукашенко и Путин обсудят военную доктрину «союзного государства»

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  • 12.06.2018, 15:24
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Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Проект уже отработан на уровне военных ведомств Беларуси и РФ.

Проект военной доктрины «союзного государства» Беларуси и России планируется обсудить на заседании высшего госсовета, заявил государственный секретарь «союзного государства» Григорий Рапота, сообщает «Интерфакс».

«В повестку дня включен такой вопрос, как новая программа военной доктрины «союзного государства». Это вопрос, который требует внимания Путина и Лукашенко. Он уже отработан на уровне военных ведомств», - заявил Рапота.


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