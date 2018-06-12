Лия Ахеджакова о Куропатах: Там, где расстреливали, ставить ресторан - позорно 10 12.06.2018, 17:22

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Лия Ахеджакова

Знаменитая российская актриса поддержала защитников урочища.

Народная актриса России Лия Ахеджакова («Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Гараж» и др.) cказала «Радыё Свабода», что знает о Куропатах, как место массовых расстрелов, а новость об открытии там ресторану восприняла эмоционально.

«Боже, они сошли с ума? Кто эти люди? Они бы еще туалет открыли на таком месте! Креста на них нет! "Креста нет" - не в том смысле, что не верят, а что это мерзость. Лишь бы только деньги вложить, лишь бы бизнес развивался. А совесть же должна быть хоть какая-то?

Надо помнить, что есть и люди крайних поступков, и их точно сожгут! Обязательно найдется кто-то, кто не будет долго уговаривать, говорить о совести, сожгут и все.

Но я бы все же призвала к совести. Там, где расстреливали невинных людей, ставить ресторан, туалет, баню, прачечную - позорно!», - заявила актриса.