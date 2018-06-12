Как белорусы в засуху выживают без воды 12.06.2018, 19:45

В ЖКХ белорусам советуют ждать дождя.

«Уже которую неделю у нас проблемы с водой. Чтобы искупать малыша, нужно встать ночью и, если повезет, набрать ванночку воды. Иначе утром ни капли не будет, — позвонил в редакцию tut.by житель агрогородка Будагово Павел. — У нас центральный водопровод, и все мы зависим от местного ЖКХ, которое корень проблемы видит в отсутствии дождей». Звонок о том, что нет воды, был не единственным. Обращались жители деревни Медведевка Борисовского района. В Плещеницах проблема с напором воды в летнее время вообще ежегодная… Звонили из деревень, где обмелели колодцы. Журналисты попытались выяснить, куда ушла вода.

«Ночью встаю и включаю воду на всю катушку — к утру может ванну и накапает»

Агрогородок Будагово расположен в нескольких километрах от Жодино в Смолевичском районе. В августе прошлого года Павел достроил дом на улице Луговой и отметил новоселье.

К слову, люди тут охотно строятся — есть центральное водоснабжение.

— Еще когда строился, слышал о проблемах с напором воды в летнее время, но поскольку мы сюда переехали в августе, то ничего такого не заметили, — рассказывает Павел. — Вода в кранах была. Зимой-весной — тоже. А сейчас, как только стало жарко, вода из крана пропала, и если она появляется, то ржавая и напор очень слабый.

У Павла и Дины три месяца назад родился сынишка. Искупать малыша — проблема: молодые родители вынуждены ночью караулить воду, чтобы нацедить хотя бы детскую ванночку.

— Вчера заменил фильтр, а сегодня, посмотрите, уже стал рыжий. Если вода и появляется, то ее напора не хватает, чтобы она дошла до второго этажа. Из-за этого нет возможности ни душ нормально принять, ни машину стиральную использовать. Не говорю уже о сауне!

О проблеме с водоснабжением Павел не раз сообщал в Смолевичское ЖКХ — оно отвечает за воду в Будагово.

— Там мне ответили, что жители тут сами виноваты: воды не хватает из-за того, что в засуху все стали поливать огороды. И посоветовали нам ждать дождя.

Павел ждать не стал и начал собирать подписи местных жителей под коллективным обращением. В Будагово живет около 900 человек. Подписи оставили порядка 150 жителей.

— Собрать подписи — дело непростое. На прошлой неделе я оставил обращение в местном магазине, так власти попросили его забрать. Люди подписываются с опаской, чего-то боятся и предпочитают замалчивать проблему и терпеть, но не решать ее.

На краю Будагово в одних двухэтажках на улице Советской вода есть, но напор — «ниточкой», как говорят местные. В других воды нет от слова «совсем».

— Ночью встаю и включаю воду на всю катушку — к утру может ванну и накапает. А днем вообще ни капли, старому человеку даже таблетку нечем запить, — призналась женщина у подъезда.

У каждой квартиры есть по две сотки земли, которые местные жители используют под огороды. У крайней двухэтажки стоит теплица с огурцами. Растения уже цветут, почва под ними влажная. Хозяйка возится в теплице.

— У нас вода есть, но напор очень слабый. Впрочем, ничего рассказывать вам не хочу, идите вон в те крайние дома, там вообще ни капли воды нет.

Жительницы крайних двухэтажек подтвердили — воды нет. Девушка по имени Наталья, что собралась ехать куда-то на велосипеде, остановилась и рассказала, что встала сегодня в полшестого утра, чтобы принять душ, но вода, тонкой струйкой и ржавая, появилась только ближе к одиннадцати утра.

— Такой водой разве можно пользоваться? — говорит местная жительница Алла. — Пить нельзя, машину стиральную тоже не включишь. Вот набрала несколько ведер, чтобы огород полить. Мы не злоупотребляем водой из-под кранов, это неправда. Все стараются собирать дождевую воду. У меня вон ванна под крышей стоит, у соседей — бочки. Только дождя давно не было, вот и вынуждены поливать водой из-под крана. А так ведь у нас счетчики стоят, никто лить на огороды просто так не будет, поверьте.

Возле двухэтажек по Советской улице есть общежитие квартир на тридцать. Местные признаются, что сложнее всего без воды приходится молодым мамам.

— Ребенка искупать невозможно, постирать — тоже. Как купаем? Да никак! Протираем на ночь влажными салфетками…

В Медведевке не было воды девять дней

Проблема с водоснабжением была и в деревне Медведевка Борисовского района. На село, где жилых всего-то одиннадцать домов, есть четыре колонки. Колодцев ни у кого нет — все верили в водопровод. С 30 мая вода из колонок пропала.

Похожая ситуация в Медведевке была уже два года назад, но тогда «Борисовводоканал» привозил людям воду. Сейчас — нет. До 8 июня люди жили без воды.

— Бабушка Надя, бывшая узница, сказала, что немцы ее не так пытали, — рассказывает местный житель Анатолий Шибалко. — Ее дочь вынуждена была идти за водой пешком в соседнюю деревню, за три километра от Медведевки. Привезла бидон на тачке. Разве это нормально?

Анатолий Шибалко — силовик на пенсии. Жил в Минске, а когда ушел на покой, вернулся в родную деревню, завел коз, птицу.

— Говорят: Год малой родины. Вот вернулся я на свою малую родину, но условий для жизни тут никаких. Раньше в Медведевке было восемьдесят дворов, жизнь кипела. Сейчас жилых осталось всего одиннадцать. Освещения нет. Спрашивал у местных властей, почему так: в Минске есть, а у нас — нет? Чем мы, деревенские, хуже?

Анатолия Шибалко поддержала супруга Валентина:

— Муж ложится спать рано, а мне вечером хочется к подруге сходить, но боюсь, потому что темно, ни один фонарь не светит. Не людей боюсь, а животных, которых тут очень много: и лисы бегают, и волки, и медведи приходят — вокруг же леса. Про медведей не шутим! Вот с того леса, что за огородом, медведица с двумя медвежатами приходит. Эти косолапые — пестуны, за мамкой по два года ходят…

Вода в Медведевке появилась 8 июня. Только у Валерия Квилории, у которого вода в дом заведена, ситуация не изменилась. В причинах местный водоканал пока не разбирался.

Анатолий Шибалко рассказал, как все это время добивался воды, звонил руководству «Борисовводоканала».

— Нас сначала обвинили в том, что мы не по назначению используем воду из колонок: якобы льем прямо из шлангов на огороды. Но причина же не в этом, конечно. Скважина, к которой подведены колонки, была построена в 60-е годы. Не уверен, что в ней когда-либо менялись фильтры. Знаю, что несколько раз меняли насосы, один уронили и так и не достали. На скважине был когда-то счетчик воды, но в 2011 году, когда я снял показания и нашел в них ошибку, его демонтировали. Вот так решаются вопросы. Теперь поступление воды определяют по расходу электроэнергии, что в летние месяцы обходится дороже почти в десять раз. Например, за апрель за воду начислили 1,32 рубля, а за май — 12,23.

И если в Медведевке вопрос решился, то Будагово так и остается без нормального напора воды.

— Агрогородок Будагово обслуживают три скважины. Сейчас идет большой разбор воды: люди и днем, и ночью поливают огороды, — рассказал Геннадий Григорук, исполняющий обязанности директора КУП «Смолевичское ЖКХ». — Раньше в летнее время тоже были перебои с водой, но такого, как в этом году, еще не было. Просто поливочное время пришлось на начало лета, когда растения только набирают силу и нуждаются во влаге. Раньше засуха приходилась на август, когда огороды уже никто не поливает. Кроме этого, одна из трех скважин слабо качает воду, практически вышла из строя. Чтобы обеспечить людей водой, будем запускать еще одну скважину. Думаю, на это уйдет всего пару дней — и у людей будет вода. Конкретнее? К концу недели.

Гидрогеолог: проблемы с водой были в 2012 году — тогда все повально бурили скважины

— Проблему с водой надо делить на две темы — ее добыча и доставка населению, — рассказал гидрогеолог Артем Авхимович. До недавнего времени Артем Николаевич возглавлял отдел гидрогеологии и мониторинга подземных вод НПЦ по геологии. Сейчас работает в УП «Водабуртехно», которое занимается бурением и обслуживанием скважин.

— Слабый напор воды в центральном водопроводе или ее полное отсутствие — это проблема качества обслуживания ЖКХ, а не «потому что засуха стоит». Могла скважина из строя выйти или разрывы произойти в сетях, которые ремонтируются неделю-две, — тогда воды или нет, или объем подачи уменьшается. Вот и все проблемы.

Другое дело колодцы, уровень в которых зависит от того, как поведет себя природа: будут дожди идти или нет. Если долго стоит засуха, как сейчас, то уровень воды в колодце будет падать, а реки — мелеть. Здесь уж ничего не поделаешь. Единственный выход — бить скважину, которая дает воду из подземного источника. На подземные источники жара не влияет.

Правда, если скважину толком не обслуживать, то лет через 20−30 водоотбор упадет в 3−5 раз по сравнению с тем, что было изначально. По словам специалиста, после ремонта скважины водоотбор можно восстановить.

Артем Авхимович вспоминает, что последний раз повально били скважины в 2012 году:

— Уровень в реках был минимальный, и уровни вод были самыми низкими в Беларуси. Тогда очень много колодцев пересохло — по всем районам были проблемы с водой.

С 2012 года и до конца прошлого шел стабильный подъем уровней воды. И те, у кого в 2012 году кончалась в колодцах вода и кто понабуривал скважины, потом решили, что зря потратились. Правда, сейчас снова хвалят себя за дальновидность.

У нас есть только данные за март 2018 года, и там еще проблем с уровнями воды не было. Наоборот, было много подтопленных территорий. Как обстоят дела сейчас, данных еще нет.

Белгидромет: аномально теплый май привел к засухе и низкой воде

На днях Белгидромет рассказал, к чему привел самый теплый май в истории наблюдений. Из-за дефицита осадков и высокой температуры практически по всей стране почва интенсивно теряла влагу. Из-за недостатка влаги растения нуждались в поливе. Так что нет ничего удивительного в том, что люди увеличили расход воды — не оставаться же без урожая.

Выходит, на колодцы в Беларуси уже не стоит рассчитывать: отсутствие засух в перспективе никто не гарантирует, — нужно обзаводиться скважинами. А коммунальникам пора уже перестать жаловаться на граждан, которые в засуху поливают огороды, и начать наконец модернизацию водоснабжения с учетом народной любви к приусадебным участкам.