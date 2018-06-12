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Власти Финляндии присоединились к бойкоту ЧМ в России

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  • 12.06.2018, 22:01

Европарламент готовит резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018.

Высшее руководство Финляндии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров, передает liga.net.

Кроме того Европарламент готовит резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018. Соответствующую резолюцию могут принять 14 июня на очередном заседании.

Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к бойкоту присоединилась Австралия.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

7 июня сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму.


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