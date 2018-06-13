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Италия вызвала посла Франции после заявления Макрона

  • 13.06.2018, 13:29

Президент Франции раскритиковал действия и итальянского правительства.

Министерство иностранных дел Италии вызвало французского посла из-за заявления Эммануэля Макрона, который раскритиковал действия и итальянского правительства в отношении мигрантов.

Об этом сообщает ANSA.

"После вчерашних заявлений в Париже по поводу судна Aquarius министр иностранных дел и международного сотрудничества Энцо Моаверо Миланези сегодня утром вызвал посла Франции в Италии", - сообщили в итальянском МИД.

Макрон вчера заявил, что считает циничными и безответственными действия итальянского правительства, который отказался принимать судно, на борту которого были 629 спасенных беженцев.

Напомним, 629 человек, включая беременных женщин и много детей, были спасены в субботу кораблем Aquarius, который принадлежит французский неправительственной организации и действует совместно с немецким центром SOS Mediterranee.

Италия и Мальта отказались принимать судно, так как корабль длительное время находился между Мальтой и Сицилией, ожидая безопасный порт.

В итоге премьер Испании Педро Санчес распорядился принять корабль в порту Валенсии, объяснив свое решение гуманитарными соображениями.


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