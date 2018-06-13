Северный флот РФ отправился в самый масштабный за десятилетие поход 17 13.06.2018, 17:36

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Фото: eng.mil.ru

В походе участвует более 30 боевых кораблей.

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и другие боевые корабли, подлодки и судна обеспечения вышли в самый масштабный за последнее десятилетие сбор-поход Северного флота, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ. Об этом пишет сайт РБК.

В ведомстве уточнили, что всего в этом походе будет задействовано 36 кораблей и подлодок. Также предполагается задействовать свыше 20 летательных аппаратов, вооружение и спецтехнику.

В рамках похода, который продлится до конца следующей недели, корабли и подлодки Северного флота выполнят 19 практических стрельб и испытают новые образцы оружия, рассказали в ведомстве.

Помимо «Ушакова» и «Устинова» в учениях также будут задействованы десантный корабль «Георгий Победоносец», противолодочный корабль «Североморск», атомные и дизельные подлодки.

Миноносец «Адмирал Ушаков» был спущен на воду в 1991 году, до 2004 года он носил название «Бесстрашный». Он оснащен корабельной автоматической пушкой АК-130, артиллерийской установкой АК-630, сверхзвуковыми ракетами, ЗРК «Ураган», противолодочным и минно-торпедным оружием.

«Маршал Устинов» вернулся в строй в апреле 2017 года, этому предшествовала модернизация крейсера, которая началась еще в 2011 году. Впервые он был спущен на воду в 1982 году. Во время ремонта на крейсер, в частности, установили ракетный комплекс «Вулкан».

«Североморск», противолодочный корабль проекта 1155, был заложен в 1984 году и спущен на воду годом позже. До 1996 года носил название «Симферополь». На корабле установлена как зенитная артиллерия, ракетное и противолодочное оружие, так и радиолокационное вооружение.