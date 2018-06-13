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Как белоруска изучает плаценту в техасском университете

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  • 13.06.2018, 20:30
Наталья Шлабритц-Луцевич
Фото: Джейкоб Форд, oaoa.com

Наталья Шлабритц-Луцевич привлекла грант в 100 тысяч долларов на разработку медицинского прибора.

Уроженка Беларуси Наталья Шлабритц-Луцевич привлекла грант в 100 тысяч долларов на разработку прибора, измеряющего объем кислорода, поступающего плаценте и эмбриону в организме матери.

Об этом рассказывает издание Odessa American (перевод - belmir.by).

Наталья – замдекана по науке и доцент кафедры акушерства и гинекологии Школы медицины в Центре медицинских наук Техасского технологического университета. Это учреждение находится в городе Одесса, штат Техас.

Белоруска скооперировалась с Александром Ораевским, президентом и главным инженером компании TomoWave Laboratories Inc., послав заявку на грант в агентство при департаменте здравоохранения США.

В итоге школе и компании присудили грант, рассчитанный на полгода. Если исследователи покажут прогресс, наступит вторая фаза, когда им в течение трех лет выделят еще 1,5 млн долларов.

Задача, которая перед ними стоит, – создать прототип нового прибора. По словам Шлабритц-Луцевич, подобные, в принципе, уже существуют. Но они очень дорогие – стоят около 500 тысяч долларов – и громоздкие.

У Натальи и Александра – совсем другая концепция. Если все получится, созданное ими оборудование сможет использовать практически любой врач, и оно будет намного дешевле.

Здание Центра медицинских наук Техасского технологического университета
Фото: ttuhsc.edu

Как сказано на сайте Техасского технологического университета, Наталья Шлабритц-Луцевич училась в Белорусском государственном медицинском университете с уклоном в сфере акушерства и гинекологии.

Далее она совершенствовала знания в Кильском университете в Германии, где получила докторскую степень. Затем занималась исследованиями в Гамбургском университете.

В 2002 году Наталью пригласил в США в свою команду известный в области акушерства и гинекологии доктор Питер Натаниэлс из Нью-Йоркского университета.

После уроженка Беларуси продолжила исследования в Университете штата Теннесси. И наконец, четыре года назад перебралась в Техас, где сейчас учит студентов и занимается плацентой.

Смысл исследований ее команды, в которую входит уже десяток ученых, – собрать как можно больше сведений о роли этого органа, связывающего организм матери и ребенка, и выяснить, как он реагирует, например, на употребление алкоголя.

Все это в конечном итоге направлено на разработку новых методов лечения и помощь женщинам-пациенткам и их будущим детям.


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