«Жизневские очень переживали за судьбу Беларуси, за демократизацию» 13.06.2018, 22:20

Михаил Жизневский

В Гомеле вспоминали героическую семью Жизневских.

40 дней назад в мир иной ушла Нина Жизневская, мать героя Украины Михаила Жизневского. Буквально за месяц до ее смерти не стало мужа Михаила. Родители, которые годы добивались увековечения памяти своего сына, не выдержали тяжелых испытаний. Вечер памяти семьи Жизневский состоялся в общественно-политическом центре в Гомеле.

Вечер памяти семьи белоруса, погибшего за Украину, устроил глава Гомельского общественно-политического центра Владимир Кацора, передает «Белсат».

Мать Михаила Жизневского Нина умерла 4-го мая, менее чем через месяц после того, как похоронили ее мужа, 73-летнего Михаила Жизневского. Родители похоронены рядом с сыном в деревне Флаг Труда около Гомеля.

«Мы были тесно связаны с семьей Жизневских и мы не могли остаться в стороне от тех трагических событий, которые были в этой семье», – говорит Владимир Кацора.

«Очень переживали за судьбу Беларуси, за демократизацию. И это не пустые слова. Жизневские – это бойцы, пассионарии, которых, к сожалению, не так много в нашем обществе», – говорит председатель гомельского отделения БАЖ Николай Бенько.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв столкновений участников Евромайдана с милицией во время Революции достоинства в Украине. Утром 22-го января 2014-го года, когда «Беркут» пошел в наступление на улице Грушевского, первым погиб украинский гражданин армянского происхождения Сергей Нигаян, вторым – 25-летний белорус Михаил Жизневский.

«Михаил, с одной стороны, простой парень, а с другой – героический человек. Он пошел защищать ту страну, где он в то время жил. Каждый ли из белорусов выйдет и будет защищать, каждый ли будет миротворцем, чтобы не стреляли в людей – просить, говорить с военными», – говорит бард Вольжина Терещенко.

«Такие люди в истории не пропадают. Посмотрите – начала возрождаться история, и вдруг оказалось, что мы имеем таких героев, такие события знаковые в истории – мы народ, мы страна, у нас есть все», – говорит журналистка Мария Шимановская.

В Киеве Михаилу Жизневскому установили памятник, президент Украины посмертно наградил белоруса орденом Героя Небесной сотни, а Кабинет министров Украины назначил Нине и Михаилу Жизневским пожизненную стипендию.

В Беларуси же памятник на могиле Михаила Жизневского, установленный в 2015-ом на средства со всего мира, оскверняли надписями, разбрасывали венки и рвали ленты.