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Появился новый лидер в футбольном рейтинге Forbes

  • 14.06.2018, 11:03
Фото: Getty Images

Криштиану Роналду уступил первую позицию.

Самым высокооплачиваемым футболистом в рейтинге Forbes, который был опубликован в день начала чемпионата мира, стал Лионель Месси. Его годовой доход издание оценило в $111 млн, из него на заработок в команде приходится $84 млн, остальное — доходы от рекламы, сообщает РБК.

Лидер прошлогоднего рейтинга Криштиану Роналду опустился на второе место с общим доходом $108 млн. Из них $61 млн составляет зарплата и бонусы, а $47 млн — доходы от рекламы. Forbes отмечает, что рекламные доходы футболиста в прошлом году выросли на треть.

Месси улучшил свою позицию в рейтинге благодаря контракту с «Барселоной», который он продлил в ноябре прошлого года. Его заработок вырос более чем вдвое по сравнению с прошлогодним рейтингом.

На третьем месте расположился Неймар (его общий доход журнал оценил в $90 млн), за ним следуют Поль Погба ($29,5 млн) и Луис Суарес ($26,9 млн). Следующие пять строчек, по версии журнала, занимают Серхио Агуэро ($23,5 млн), Анхель ди Мария ($22,6 млн), Килиан Мбаппе ($22,5 млн), Тиагу Силва ($22,4 млн), Хамес Родригес ($16,8 млн).

В новый топ-10 не попали присутствовавшие в прошлогоднем рейтинге Гарет Бейл, Златан Ибрагимович, Уэйн Руни.

5 июня журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, первое место в котором досталось боксеру Флойду Мэйвезеру (за 2017 год он заработал $285 млн). Месси и Роналду достались второе и третье места в этом списке.


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