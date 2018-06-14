Европарламент потребовал освободить украинских политзаключенных в РФ 14.06.2018, 13:43

Резолюция была принята накануне старта ЧМ-2018 по футболу в России.

14 июня Европейский парламент поддержал резолюцию с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных в РФ. Трансляцию заседания вели на сайте Европарламента.

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк сообщил результаты голосования в Евпропарламенте по резолюции, посвященной правам человека в России.

"Европейский парламент в подавляющем большинстве принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Олега Сенцова. 455 за, 106 против", — сообщил журналист.

"Европарламент выражает свою солидарность с украинским кинематографистом, политическим активистом и политзаключенным Олегом Сенцовым, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиться освобождения незаконно задержанных соотечественников", – говорится в тексте резолюции.

В резолюции указано, что Сенцов "был арестован в Крыму вскоре после того, как Россия взяла под контроль полуостров в Черном море в 2014 году, а затем осужден по показаниям, полученным в результате пыток, и в настоящее время отбывает 20-летний приговор за многочисленные обвинения в терроризме в лагере строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе на крайнем севере России".

Евродепутаты выразили беспокойство, что по этому делу осужден также Александр Кольченко, приговоренный к 10 годам лишения свободы, и что "еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта".

Европарламент "призывает соответствующие российские власти и медицинские службы предоставить этим заключенным лицам надлежащую медицинскую помощь и соблюдать медицинскую этику, в том числе путем ненавязывания принудительного кормления или любого нежелательного обращения, которое может представлять собой пытки и другие жестокие формы".

Парламентарии ЕС выразили "свою глубокую обеспокоенность тем, что многие украинские политзаключенные, в том числе Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались серьезным пыткам".

Согласно резолюции ЕП, в настоящее время в России насчитывается "более 70 украинских политических заключенных".

Европарламент "осуждает нарушения Россией международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства; усиленную милитаризацию Крымского полуострова, угрожающую региональной безопасности; массовые и систематические нарушения прав человека, в частности в отношении этнических украинцев и крымских татар".

По мнению европейских парламентариев, "российские суды, будь то военные или гражданские, некомпетентны судить о действиях, совершенных за пределами международно признанной территории России", и "судебное разбирательство в таких случаях не может считаться законным".

В документе подчеркивается, что "обращение со всеми заключенными должно соответствовать международным стандартам и что все задержанные должны иметь доступ к адвокатам, своим семьям, дипломатическим представителям и медицинскому обслуживанию; российские власти и сотрудники судебных органов несут полную ответственность за безопасность и благополучие задержанных, особенно в Крыму, в соответствии с четвертой Женевской конвенцией".

Принятая в Страсбурге резолюция выходит за пределы судеб украинских заключенных в России. Евродепутаты также потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева и всех других политических заключенных в Российской Федерации".

Документ содержит требование, чтобы "российские власти прекратили запугивание и преследование Центра по правам человека "Мемориал", его сотрудников и других правозащитников и чтобы они позволили им выполнять свою работу в области прав человека".

В резолюции содержится призыв к ЕС "выступить с заявлением, осуждающим нарушения прав человека в России и попытки спрятать их под прикрытием чемпионата мира по футболу".